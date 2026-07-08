VW рассматривает возможное закрытие заводов в Германии в рамках плана Оливера Блуме

На заседании наблюдательного совета Volkswagen Group, которое запланировано на 9 июля, в центре обсуждения окажутся немецкие заводы концерна. Инициатива генерального директора компании Оливера Блуме, предполагающая сокращение производственных мощностей ещё на 1 миллион автомобилей, ставит в центр дискуссии предприятия в Ганновере, Эмдене, Неккарсульме и Цвиккау.

Обсуждение судьбы этих заводов называют одним из самых болезненных вопросов реструктуризации немецкого автопрома за последние десятилетия.