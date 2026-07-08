Zeekr 9X попал в аварию в Китае в режиме «автопилота»: причиной назвали «круглую форму» телефонного столба

Государственные СМИ Китая показали сюжет с жалобой владельца кроссовера Zeekr 9X, чей автомобиль на новой энергетической платформе (NEV) столкнулся с телефонным столбом при включённом режиме ассистированного вождения. Внедорожник оснащён пятью лидарами, которые, по заявлению производителя, обеспечивают продвинутое круговое обнаружение препятствий и повышенную безопасность.

Сюжет был показан в передаче «Фуцзянь Бан Бан Туань» — потребительской программе-помощнике, выпускаемой государственной медиагруппой провинции Фуцзянь.

По словам владельца автомобиля, вскоре после покупки кроссовера за 539 тысяч юаней (около 6 040 500 рублей по текущему курсу Банка России) 9X при движении в режиме ассистированного вождения съехал к обочине и врезался в телефонный столб. Пострадавших не было, однако передняя часть автомобиля получила серьёзные повреждения.

Владелец отметил, что выбрал именно эту модель из-за возможностей ассистированного вождения, которые компания активно рекламировала при запуске автомобиля, заявляя о круговом обнаружении препятствий с помощью пяти лидаров.

Согласно заявлениям производителя, лидары 9X способны обнаруживать объекты длиной или высотой более 0,75 метра на расстоянии до 300 метров, а во время демонстрации системы ассистированного вождения «Цяньли» (G-Pilot) автомобиль благополучно останавливался перед препятствиями.

Владелец признал свою ответственность за произошедшее столкновение, однако в своей жалобе повторил указанные заявления производителя и заявил, что реклама компании вводит покупателей в заблуждение.

Как отреагировала компания

В беседе с журналистами государственного телеканала сотрудники сервисной службы Zeekr заявили, что круглое сечение телефонного столба могло рассеивать лазерные импульсы лидара, что повлияло на точность обнаружения объекта.

После этого авторы программы поставили под сомнение заявление компании о способности 9X «обнаруживать любой объект размером от 0,75 метра на расстоянии до 300 метров». Представители Zeekr не дали ответа на этот вопрос, и сюжет завершился сообщением о том, что владелец направил через горячую линию поддержки компании коллективную жалобу. Примечательно, что логотип Zeekr был размыт во всех кадрах программы — как в рекламных материалах, так и на самом автомобиле владельца.

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Так, на китайской платформе автомобильных жалоб потребителей 12365auto зафиксированы ещё два обращения, касающихся системы ассистированного вождения Zeekr 9X. В одном из них сообщается, что кроссовер не смог распознать другие автомобили при перестроении в режиме навигационного ассистированного вождения NZP (Navigation Zeekr Pilot), что несколько раз приводило к ситуациям, близким к столкновению.

В том же обращении отмечается, что во время диагностической тестовой поездки автомобиль соприкоснулся с пластиковым контейнером, при этом система безопасности не подала никакого предупреждающего сигнала. Во втором обращении указывается, что аналогичные системы безопасности отключаются во время разгона автомобиля, что стало причиной столкновения с электровелосипедом; в компании заявили, что подобное поведение системы является штатным.

На фоне начала предпродаж пятиместной версии 9X компания может также внести улучшения в системы безопасности и ассистированного вождения автомобиля. Стоимость кроссовера в Китае составляет от 465 900 до 599 900 юаней, что по текущему курсу Банка России эквивалентно примерно 5 221 300–6 722 960 рублей.

Что касается продаж, по данным аналитического сервиса China EV DataTracker, в мае 2026 года компания Zeekr реализовала на внутреннем рынке 9 058 автомобилей модели 9X. Кроме того, в компании заявили, что эта модель на протяжении семи месяцев подряд остаётся самым продаваемым премиальным внедорожником в Китае.