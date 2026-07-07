Bentley представила первый электромобиль под названием Torcal

Компания Bentley представила первое официальное изображение своего городского электромобиля, а также подтвердила его название и дату публичной презентации. Несмотря на «городской» статус, новая модель Torcal остаётся высококлассным люксовым продуктом — её длина в пять метров является внушительной даже по меркам Bentley. Презентация модели состоится 23 сентября, и с её выходом у британского автопроизводителя впервые появится полностью электрическая модель, формирующая четвёртую линейку в модельном ряду марки.

На тизерном изображении, показывающем часть задней двери багажника, видны новый шильдик Bentley, размещённый между тонкими задними фонарями с гранёными стеклянными элементами, скруглённый контур крышки багажника и элемент аэродинамического обтекателя у заднего стекла. Кузов автомобиля окрашен в матовый серебристый цвет.

Bentley провела масштабную программу испытаний новой модели, в рамках которой на протяжении почти двух лет прототипы замечали в разных странах мира. Несмотря на плотную маскировку тестовых образцов, общие пропорции кроссовера позволяют говорить о стройном и динамичном облике будущей модели. Такие элементы, как безрамочные стёкла, двери без водостоков и изящные линии сопряжения панелей, указывают на более утончённый дизайн по сравнению с Bentayga. По данным источников, модель также будет отсылать к более консервативным предшественникам марки за счёт более вертикальной передней части и элегантных поверхностей кузова.

Подобный подход перекликается с классическим дизайном Bentley, вдохновлённым моделями Continental R, T и Brooklands конца восьмидесятых — начала двухтысячных годов. Автомобиль будет выглядеть уверенно и статно, но не громоздко, визуально скрывая свои реальные габариты. Пока неясно, скрывается ли за маскировкой традиционная решётка радиатора, однако она вряд ли будет выполнять функцию воздухозаборника — вероятно, это пространство станет декоративным элементом. Ожидается, что базовой опцией станут 22-дюймовые колёсные диски, а поскольку сборка модели будет вестись в Крю, автомобиль будет доступен в широкой палитре цветов. Для тех, кто ищет более индивидуальный подход, будет доступна программа Mulliner с эксклюзивной отделкой.

Салон автомобиля станет совершенно новым для марки: он будет построен на технологической базе Porsche Cayenne Electric, но реализован в более роскошном исполнении. Как и полагается Bentley, качество интерьера будет подчёркиваться дорогой кожей и отделкой из дерева, при этом модель принесёт марке существенные технологические изменения. В их числе — изогнутый центральный экран, заимствованный у Cayenne, с уникальным пользовательским интерфейсом, разработанным специально для Bentley, физические элементы управления на широкой центральной консоли, новый изогнутый дисплей приборной панели и новый руль.

В ходе стратегической презентации в конце 2025 года руководитель отдела исследований и разработок Bentley Маттиас Рабе заявил, что городской электромобиль будет столь же комфортным, как Flying Spur, столь же манёвренным, как Continental GT, а по разгонной динамике станет лучшим за всю историю марки. Это означает, что новинка превзойдёт по разгону даже Continental GT Ultra Performance Hybrid, который разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды. По словам Рабе, модель будет отличаться не только высокой динамикой, но и быстрой зарядкой — пополнение запаса хода на 160 километров будет занимать менее семи минут.

Генеральный директор Bentley Франк-Штеффен Валлизер, представляя первое тизерное изображение, отметил, что первый полностью электрический автомобиль марки является смелым шагом вперёд, воплощающим видение компании в области устойчивой роскоши и технологического совершенства.

Как сообщается, новый кроссовер будет во многом технически схож с готовящимся электрическим Porsche Cayenne. Автомобиль построят на обновлённой версии платформы Porsche PPE с 800-вольтовой архитектурой, двумя электромоторами и современными шасси-технологиями. Ожидается, что от старшей версии Cayenne модель может позаимствовать батарею ёмкостью 112 кВт·ч, зарядную мощность до 400 кВт и суммарную отдачу электромоторов до 1000 л.с.

Известно также, что новый Cayenne получит стандартную пневмоподвеску с новой технологией двухклапанных амортизаторов, а также опциональную систему Active-Ride, уже применяемую на моделях Taycan и Panamera. Говорить о конкретном запасе хода пока преждевременно, однако из-за большей массы и менее аэродинамичной формы кузова Bentley, вероятно, будет уступать Porsche в этом показателе — предположительно, запас хода составит около 560–595 километров.

Валлизер также подчеркнул, что концепция автомобиля отличается универсальностью: его можно использовать как для дальних поездок, так и для передвижения по городу. По его словам, модель призвана привлечь новых клиентов и добавить нечто новое в модельный ряд марки, при этом она не заменит собой ни одну из существующих моделей Bentley.