Geely рассекретил новый флагманский седан Preface L90 с лидаром и расходом топлива 4 литра

Компания Geely опубликовала первое официальное изображение полностью нового седана Preface L90, тизер которого был представлен накануне. Премьера модели состоится 10 июля — пятиметровый флагманский седан получит лидарный датчик, гибридную силовую установку и расход топлива на уровне 4 литров на 100 км. Данная модель является технологическим близнецом ранее представленного Geely Galaxy Starshine 7 Max.

7 июля компания Geely показала тизер нового флагманского седана бренда. Речь идёт о модели FS21, которая ранее подавала заявку на получение лицензии на продажу в Китае под названием Preface L90. Презентация автомобиля состоится 10 июля, при этом он будет доступен в вариантах с двигателем внутреннего сгорания и с гибридной силовой установкой.

Оригинальный Geely Preface представляет собой глобальную модель, широко представленную на рынках по всему миру. В этом году платформа Preface легла в основу гоночного автомобиля Cyan Racing в классе TCR. В июне 2026 года команда Cyan Racing одержала уверенную победу на этапе в Валенсии (Испания), выиграв три заезда подряд. Высока вероятность того, что новый Preface L90 также станет глобальной моделью и появится на зарубежных рынках.

По данным китайского регулятора, Geely Preface L90 является крупным седаном с габаритами 4956×1915×1505 мм, а колёсная база составляет 2845 мм. Для сравнения, новый флагман на 131 мм длиннее, на 35 мм шире и на 35 мм выше, чем стандартный Geely Preface, продающийся на зарубежных рынках. Во внешнем облике автомобиля используются крупная решётка радиатора с хромированной отделкой, спортивные бамперы и светодиодная оптика.

Geely Preface L90 получит опциональный лидарный датчик, установленный на крыше. Это указывает на то, что флагманский седан оснащается системой помощи водителю G-Pilot H5 от G-ASD, построенной на базе двух чипов Nvidia Orin-X с суммарной вычислительной мощностью 508 TOPS. Автомобили с данной системой способны выполнять функцию автономного вождения по навигации (NOA) как на городских дорогах, так и на трассах.

Седан будет доступен с бензиновым и гибридным вариантами силовой установки. Первый вариант предполагает выбор из двух двигателей: 1,5-литрового мощностью 148 кВт (198 л.с.) и 2-литрового мощностью 200 кВт (268 л.с.). Гибридная версия построена на новейшей силовой установке i-HEV от Geely с 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 120 кВт (161 л.с.). Предположительно, данный двигатель сочетается с одноступенчатой трансмиссией DHT и электромотором мощностью 175 кВт (235 л.с.). Ранее сообщалось, что расход топлива у гибридной версии Preface L90 составляет 3,98 литра на 100 км. Более подробная информация об автомобиле будет раскрыта 10 июля.