Новый Chevrolet Corvette в Великобритании стоит почти на 1,55 млн рублей дешевле Porsche 911

Обновлённый Chevrolet Corvette теперь официально предлагается в Великобритании с правым рулём. Американский суперкар сохранил среднемоторную компоновку с V8, но получил новую трёхэкранную архитектуру приборной панели и расширенный выбор вариантов отделки.

В Великобритании автомобиль доступен в трёх версиях — Stingray, E-Ray и Z06, — все они получили значительно переработанный салон. Новая компоновка, впервые представленная в США около года назад, включает три экрана, огибающих водительское место. Восьмидюймовый сенсорный дисплей заменён на 12,7-дюймовый, цифровая приборная панель выросла до 14 дюймов (на два дюйма больше прежней), а для водителя добавлен новый 6,6-дюймовый сенсорный экран, отображающий дополнительные параметры — перегрузки, давление в шинах, пробег и показания системы контроля тяги.

На центральной консоли подстаканники лишились откидной крышки, зато появилась дополнительная зона для беспроводной зарядки смартфона; селектор передач остался на прежнем месте, а переключатель режимов движения перенесли рядом с ним. Регулятор громкости увеличили для удобства использования, а органы управления климатом теперь представлены рядом физических кнопок под центральным экраном.

В Chevrolet также сообщили, что британская версия Corvette 2026 модельного года получит расширенный выбор материалов отделки салона и дополнительные варианты внешнего оформления — крыши, диски, гоночные полосы. Кроме того, добавлен встроенный видеорегистратор с функцией публикации записей, что особенно актуально для трек-дней.

Цены на версию Stingray стартуют от 9,88 млн рублей за купе и 10,22 млн рублей за кабриолет по текущему курсу ЦБ, что примерно на 1,55 млн рублей дешевле начальной версии Porsche 911 Carrera. Последний оснащается 6,2-литровым V8 мощностью 492 л.с. и разгоняется до 100 км/ч примерно за три с половиной секунды.

Версия E-Ray с гибридной установкой развивает 646 л.с. и стоит от 15,88 млн рублей за купе и 16,48 млн рублей за кабриолет. Благодаря электромотору эта версия получила полный привод и разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды.

Топовая версия Z06, наиболее ориентированная на трековое использование (мощная версия ZR1 на 1000 л.с. в Великобританию не поставляется), стоит от 18,69 млн рублей за купе, а кабриолет дороже примерно на 414 тысяч рублей. В этой версии вместо 6,2-литрового двигателя используется 5,5-литровый V8 с плоским коленвалом мощностью 661 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 2,6 секунды.

Отдельно стоит отметить, что в указанный модельный ряд не входят представленные ранее в этом году версии Grand Sport и Grand Sport X, которые займут промежуточное положение между Stingray и E-Ray и получат ещё более крупный 6,7-литровый двигатель V8 мощностью 535 л.с. в версии Grand Sport; в дальнейшем этот двигатель, но в менее мощной настройке, появится и на Stingray.

Продажи Corvette с правым рулём в Великобритании стартовали в 2024 году, и сейчас автомобиль представлен в шести дилерских центрах по стране.