Geely показала салон гибридного внедорожника Cruiser 700 мощностью 1128 л.с.

Компания Geely представила официальные фотографии салона своего нового внедорожника Galaxy Cruiser 700, сочетающего традиционные физические переключатели с современной архитектурой на основе искусственного интеллекта. Среднеразмерный подключаемый гибридный кроссовер по-прежнему готовится к коммерческому запуску в текущем году. Салон получил отдельный экран телеметрии для пассажира, крупную плавающую центральную мультимедийную панель и механический селектор режимов движения, выполненный в стиле авиационных систем управления.

Geely отступила от типичных для премиального сегмента решений, сохранив ряды физических кнопок под основным дисплеем. Они отвечают за управление блокировками центрального дифференциала и фирменными режимами интеллектуального полного привода. Среди стандартных элементов роскоши — панорамная стеклянная крыша, встроенные в передние подголовники акустические динамики и геометрические металлические решётки динамиков.

В оформлении салона и органов управления сделан акцент на физическую надёжность, важную для внедорожной эксплуатации, а не только на цифровой минимализм — для этого используются тактильные переключатели режимов движения. Водитель может вручную выбирать между экономичным, комфортным, интеллектуальным и спортивным профилями с помощью алюминиевых поворотных регуляторов на центральной консоли. Дверные панели оформлены кожей со стёжкой «ромб», а для переднего пассажира предусмотрен индикатор высоты над уровнем моря и наружной температуры.

В центральном тоннеле расположены специальные блоки управления, предназначенные для сложных внедорожных манёвров, позволяющие включать механические режимы работы шасси без обращения к сложным меню на сенсорном экране. Многофункциональные физические кнопки имеют рельефную текстуру поверхности для лучшего сцепления и тактильной отдачи в условиях грязи или влаги.

Техническая основа автомобиля включает три электромотора в паре с 2,0-литровым турбированным двигателем внутреннего сгорания, суммарная мощность установки составляет 830 кВт (1128 л.с.). Такая конфигурация обеспечивает удельную мощность 392 л.с. на тонну массы, что позволяет поддерживать разгон даже на сыпучих песчаных дюнах. В основе автомобиля лежит специализированная платформа Sustainable Experience Architecture Off-Road, включающая рулевое управление по проводам (steer-by-wire) и систему активного распределения крутящего момента, ранее показанную на официальных изображениях модели.

За хранение энергии отвечают батарейные элементы Geely Golden Short Blade ёмкостью примерно 70 кВт·ч. Высоковольтная система на 900 В поддерживает сверхбыструю зарядку, а сертифицированный запас хода на электротяге достигает 350 км. Эти системы управления энергией работают в связке с интеллектуальным полным приводом, переключая режимы тяги в зависимости от условий сцепления с дорогой.

Платформа также использует собственную разработку Geely — программное обеспечение динамической стабилизации GVMC, обеспечивающее устойчивость автомобиля на высокой скорости. Благодаря этой архитектуре внедорожник проходит стандартный «лосиный тест» на скорости 80 км/ч, а также поддерживает специальные манёвры вроде разворота на месте, движения «крабом» и функции безопасности при проколе шины — эти возможности ранее раскрывались в патентной документации на шасси. Новая модель пополнит модельный ряд, в котором, по данным China EV DataTracker, в мае лидером розничных продаж среди младших моделей стал Galaxy M7 с показателем 7 024 поставленных автомобилей, за ним следует Galaxy E5 с результатом 5 155 единиц.