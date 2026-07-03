BYD Fang Cheng Bao Ti9 показал интерьер со сквозным экраном на приборной панели

Новые подробности о флагманской модели бренда Fang Cheng Bao от BYD появились благодаря дорожным тестам и утечкам изображений готовящегося к выпуску внедорожника Tai 9, который на зарубежных рынках может получить название Ti9. Согласно данным издания Y-Auto, свежие шпионские снимки впервые демонстрируют интерьер модели без камуфляжа и раскрывают первую в истории группы компоновку приборной панели со сквозным дисплеем.

Генеральный директор бренда Сюн Тяньбо подтвердил, что флагманская модель поступит в продажу во второй половине года. Новая компоновка салона знаменует изменение подхода компании к дизайну приборной панели и выводит модель в сегмент полноразмерных семейных внедорожников.

Горизонтальный сквозной экран проходит через всю центральную консоль, объединяя приборную панель водителя, мультимедийную систему и дисплей для пассажира. Подобная конфигурация с несколькими экранами характерна для люксовых семейных автомобилей и заменяет собой отдельные плавающие сенсорные экраны, использовавшиеся ранее в моделях BYD. На шпионских фотографиях под защитными чёрными накладками просматриваются минималистичные линии консоли. Среди дополнительных улучшений — независимые развлекательные экраны для задних пассажиров в сочетании с аудиосистемой Devialet. Эти данные о салоне дополняют информацию, полученную ранее в ходе тизер-кампании флагманской модели FCB.

Полноразмерный пассажирский салон предусматривает конфигурации на пять, шесть и семь мест, при этом сиденья третьего ряда складываются вровень с полом для увеличения объёма багажного отделения.

Автомобиль оснащён гибридной силовой установкой подключаемого типа, сочетающей 2,0-литровый турбированный двигатель с двумя электромоторами суммарной мощностью 550 кВт и крутящим моментом 760 Н·м. Энергия хранится в батареях Blade второго поколения от BYD, поддерживающих высоковольтную быструю зарядку. Данная архитектура силовой установки повторяет конфигурацию, применённую в кроссовере BYD Great Tang, базовая версия которого стоит 298 639 юаней (43 900 долларов США), что по текущему курсу Центробанка России составляет порядка 3,43 миллиона рублей. Среди внешних особенностей модели — раздельные блоки фар, скрытые дверные ручки и выдвижные электрические пороги.

В мае 2026 года суббренд Fang Cheng Bao зафиксировал общие показатели регистраций по всей линейке моделей. Согласно данным China EV DataTracker, лидером продаж стала модель Ti7 (также известная как Tai7) с показателем 17 510 проданных экземпляров, что составило 66,4% от месячного объёма продаж бренда. Остальную часть модельного ряда составили компактная модель Ti3 с 6 086 поставленными автомобилями, модель Bao5 с показателем 2 296 продаж и внедорожник Bao8 с результатом в 469 единиц. В совокупности эти модели заняли 1,7% внутреннего рынка за указанный месяц на фоне наращивания производства в преддверии официального дебюта флагманского внедорожника.