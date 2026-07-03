Китайские автопроизводители рассматривают Канаду как «тренировочную площадку» перед выходом на рынок США

Спустя всего две недели после того, как премьер-министр Канады Марк Карни объявил в январе о разрешении ограниченного импорта электромобилей из Китая, крупнейший китайский автоэкспортёр Chery провёл первые встречи с канадскими дилерами. Национальный лидер отрасли BYD, ставший крупнейшим в мире производителем электромобилей, уже планирует открыть шесть дилерских центров в Канаде — об этом консалтинговая компания, занимающаяся подбором площадок для BYD, сообщила агентству Reuters. Согласно данным регулирующих органов, BYD также приступил к процедурам сертификации для экспорта двух легковых моделей в Канаду.

Компания Lotus, производитель люксовых спортивных автомобилей, принадлежащий китайскому автогиганту Geely, планирует в этом году открыть полдюжины дилерских центров в Канаде, рассчитывая продать лишь несколько сотен машин — об этом в интервью сообщил генеральный директор Lotus Фэн Цинфэн. Государственная автомобильная компания Changan, по словам её главного дизайнера Клауса Цициоры, также сформировала команду для подготовки выхода на канадский рынок.

Столь активные шаги китайских производителей предпринимаются несмотря на скромные перспективы продаж и прибыли в ближайшей перспективе: Канада разрешила ежегодный импорт лишь 49 тысяч автомобилей по пониженной пошлине в размере 6,1%, с постепенным увеличением квоты до 70 тысяч машин в течение пяти лет. Таким образом, потенциальная прибыль на этом рынке невелика, особенно с учётом того, что этот небольшой объём будет разделён между многими компаниями. Тем не менее Канада представляет иную ценность — она рассматривается как удобный плацдарм для последующего выхода китайских автопроизводителей на рынок США, несмотря на действующие американские ограничения, фактически запрещающие продажу китайских автомобилей.

Президент Chery International Чжан Гуйбин заявил журналистам в мае в штаб-квартире компании в Уху, что у компании определённо есть намерение продавать автомобили в Соединённых Штатах, отметив, что подобные планы есть практически у всех китайских производителей. По словам экспертов, Канада привлекательна не только географической близостью к США — в отличие от Мексики, где преобладают более дешёвые автомобили, канадский рынок по потребительским предпочтениям и отраслевому регулированию почти идентичен американскому. Как отметил один из руководителей консалтинговой компании AlixPartners, переход на рынок США впоследствии будет равносилен «щелчку переключателя». Директор по автомобильным решениям JD Power Canada охарактеризовал Канаду как своего рода тренировочную площадку перед выходом на рынок США. Основное отличие заключается в масштабе рынков: в прошлом году в Канаде было продано 1,9 миллиона автомобилей, тогда как в США — более 16 миллионов.

Растущая конкуренция со стороны Китая вызывает серьёзную обеспокоенность у американских автопроизводителей, которые в последние годы столкнулись с резким падением продаж на китайском рынке — крупнейшем автомобильном рынке мира — на фоне бурного роста продаж электромобилей и гибридов благодаря государственной поддержке и инновациям китайской отрасли. Китай также стремительно вышел на первое место среди мировых автоэкспортёров, обогнав Германию, Японию, Мексику, Южную Корею и США, в значительной степени за счёт бензиновых автомобилей, вытесненных с быстро электрифицирующегося внутреннего рынка.

В настоящее время доступ китайских автопроизводителей на рынок США заблокирован высокими пошлинами и запретом на использование китайского аппаратного и программного обеспечения для подключённых автомобилей. Американские законодатели работают над законодательным закреплением этого запрета, опасаясь, что президент Дональд Трамп может заключить с китайским правительством масштабную торговую сделку, затрагивающую автомобильную отрасль. Сам Трамп неоднократно публично допускал возможность допуска китайских автопроизводителей на рынок США при условии строительства ими заводов на американской территории.

По мнению представителя AlixPartners, по мере роста поставок китайских автомобилей в Канаду вероятно появление американцев, заинтересованных в приобретении таких машин через границу. Отраслевая ассоциация Alliance for Automotive Innovation, объединяющая американских производителей, заявила, что торговое соглашение между Канадой и Китаем создаёт потенциальную лазейку для проникновения китайских брендов на рынок США, что может представлять экономические риски и угрозу национальной безопасности. Организация также выступает категорически против размещения производства китайских автомобильных брендов на территории США, отмечая, что рыночные искажения и риски для американской автопромышленности остаются одинаковыми независимо от того, импортируются ли такие автомобили или производятся внутри страны. Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Открытость Канады к китайским автомобилям отражает углубляющиеся разногласия страны с Соединёнными Штатами, которые оказывали давление на Канаду и Мексику с целью введения торговых барьеров в отношении китайских автомобилей. Премьер-министр Канады Марк Карни публично дистанцировался от прежде дружественного соседа на фоне агрессивных торговых мер, публичных оскорблений и угроз аннексии со стороны Трампа. При этом, стремясь снизить экономическую зависимость Канады от США, Карни одновременно использует географическую близость и доступ к американскому рынку в качестве преимущества при переговорах с торговыми партнёрами.

Пока Канада открывает рынок осторожно, допуская китайские автомобили лишь в ограниченных объёмах. Однако, по мнению директора по стратегической рыночной аналитике компании Canadian Black Book, даже полностью открытый канадский рынок был бы намного менее привлекателен для китайских автопроизводителей без последующего доступа к рынку США — из-за небольшого размера рынка и неблагоприятного курса валют Канада считается одним из наименее прибыльных рынков сбыта для производителей в мире. По его словам, выход на канадский рынок без перспективы последующего доступа к рынку США не имеет финансового смысла.

Китайским брендам также предстоит делить ограниченный рынок с произведёнными в Китае автомобилями Tesla и, возможно, принадлежащей Geely компании Volvo, которые уже располагают устоявшимися брендами в Северной Америке. В начале мая Tesla начала продавать произведённую в Китае модель Model 3 по цене около 40 тысяч канадских долларов, что эквивалентно примерно 29 148 долларам США или около 2 271 984 рублей по текущему курсу Центробанка России — это примерно вдвое дешевле версии американского производства, ранее продававшейся в Канаде. В 2023 году, до введения пошлин, американский производитель электромобилей ввёз в Канаду более 44 тысяч автомобилей китайского производства. В Tesla от комментариев отказались, а в Volvo сообщили, что пока не приняли решения об экспорте произведённых в Китае электромобилей в Канаду.

Согласно данным транспортного ведомства Канады, компания BYD, крупнейший автопроизводитель и продавец электромобилей в Китае, начала процедуры импорта двух легковых моделей — одной из Шэньчжэня, где компания выпускает различные подключаемые гибриды и модели люксового бренда Denza, и ещё одной из Сиань. Как сообщил руководитель консалтинговой компании DSMA, занимающейся подбором площадок для BYD, компания планирует открыть в этом году шесть дилерских центров в Канаде. Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли на недавнем мероприятии в Лондоне заявила агентству Reuters, что компания пока определяется с моделями для запуска в Канаде и, вероятно, начнёт продажи в следующем году. Она также опровергла мнение о том, что BYD использует Канаду в качестве тренировочной площадки перед выходом на рынок США, отметив, что компания уже хорошо подготовлена к запуску там, поскольку сама прожила в Соединённых Штатах 15 лет.

До того как администрации Байдена и Трампа ограничили доступ Китая к автомобильному рынку США, и Chery, и BYD уже планировали продавать автомобили в этой стране. В 2022 году BYD прорабатывала создание дистрибьюторской сети в США совместно с консалтинговой компанией из Детройта. В настоящее время BYD ставит целью довести долю зарубежных продаж до половины от общего объёма — по сравнению с 23% от 4,6 миллиона автомобилей, проданных компанией по всему миру в прошлом году, — однако, по мнению экспертов, достичь этой цели без доступа к рынку США будет затруднительно.

Среди собравшихся в конце апреля в Уху для знакомства с Freelander 8 — новым внедорожником китайского автопроизводителя Chery, созданным совместно с партнёром Jaguar Land Rover, — присутствовали около 20 канадских дилеров, приглашённых компанией сначала на автосалон в Пекине, а затем в штаб-квартиру Chery для деловых переговоров и знакомства с модельным рядом. Руководитель дилерской группы Performance Auto Group из провинции Онтарио, управляющей 39 дилерскими центрами, отметил, что видит определённые перспективы для представленной продукции на канадском рынке. По данным представителей Chery, компания проводит дорожные испытания автомобилей в Канаде для оценки влияния холодного климата на гарантийные расходы и планирует начать продажи там в четвёртом квартале.

Крупные канадские дилерские группы также владеют салонами в США, тогда как американские компании, такие как Lithia, управляют дилерскими центрами в Канаде — это означает, что выстраивание партнёрских отношений с дилерами уже сейчас может облегчить выход на рынок США в будущем. Этот процесс может занять годы, однако китайские компании известны своим долгосрочным подходом к развитию бизнеса. В прошлом месяце представитель Chery International заявил журналистам, что компания рассчитывает выйти на рынок США в подходящий момент.