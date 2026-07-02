Венгрия пригрозила ужесточить контроль за производителями батарей для электромобилей

Министр окружающей среды Венгрии Ласло Гайдош пригрозил закрытием предприятий в сфере производства батарей для электромобилей, не соблюдающих экологические нормы. Это заявление знаменует существенный сдвиг в политике страны по сравнению с курсом правого лидера Виктора Орбана, утратившего власть в апреле.

Начиная с 2021 года Орбан делал крупную ставку на развитие производства батарей для электромобилей, что позволило привлечь в страну иностранные инвестиции на сумму около 26 млрд евро (29,69 млрд долларов), по данным правительственных подсчётов, преимущественно от южнокорейских и китайских компаний, превратив Венгрию в один из ключевых европейских центров этой отрасли. Однако в преддверии выборов на первый план вышли опасения, связанные с экологией и безопасностью работы таких предприятий: на этом фоне центристский кандидат Петер Мадьяр, обещавший ужесточить регулирование отрасли, одержал уверенную победу над Орбаном.

«Нам необходимо восстановить баланс между промышленным развитием и охраной окружающей среды», — заявил Гайдош в публикации в Facebook вечером 1 июля. По его словам, за последние 16 лет этот баланс полностью сместился в пользу промышленности.

Министр подчеркнул, что предприятиям, систематически нарушающим нормативные требования, создающим угрозу здоровью и безопасности венгерских граждан и игнорирующим законодательство страны, не место в Венгрии, пообещав повысить штрафы за загрязнение окружающей среды до самого строгого уровня в Европе.

Среди производителей батарей, работающих в Венгрии, — китайская компания CATL, которая готовится к запуску завода в Дебрецене мощностью 100 ГВт·ч и стоимостью 7,3 млрд евро. Конкурирующая южнокорейская компания Samsung SDI при государственной поддержке расширяет производственные мощности своего завода в городе Гёд для удовлетворения растущего европейского спроса. Отдельно китайская компания BYD строит в Сегеде свой первый европейский автомобильный завод, серийный выпуск на котором должен начаться в четвёртом квартале 2026 года, и уже подтвердила планы по локализации производства батарей в Европе.

Мэр Дебрецена призвал китайскую компанию Semcorp покинуть город

1 июля мэр Дебрецена Ласло Папп, представляющий партию Орбана «Фидес», призвал китайского производителя компонентов для батарей Semcorp покинуть второй по величине город Венгрии в связи с выявленными фактами загрязнения окружающей среды.

Региональные власти приостановили производственную лицензию Semcorp в конце июня после того, как в пробах воды из наблюдательных скважин вокруг завода было обнаружено масштабное загрязнение алюминием. Венгерское руководство компании, специализирующейся на производстве сепараторных плёнок для литий-ионных батарей и алюминиево-пластиковых плёнок, не предоставило оперативного комментария на соответствующий запрос.

Депутат от Дебрецена, представляющий партию «Тиса» Петера Мадьяра, Жолт Тарканьи заявил в Facebook, что мэру города следует уйти в отставку после появления этой информации — данный призыв поддержал и сам Мадьяр. По данным опроса Median, популярность партии «Тиса» после выборов продолжает расти: её поддерживают 73% определившихся избирателей против 21%, отдающих предпочтение партии Орбана «Фидес».