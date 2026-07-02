Jaecoo J5 замечен с лидаром — намёк на функции автопилота и гибридную версию

Кроссовер Jaecoo J5 (продаваемый в России как Jaecoo J6), выпускаемый брендом Chery, был замечен на дорогах Китая с лидаром на крыше, что указывает на наличие продвинутых систем помощи водителю. На шпионских фотографиях автомобиль представлен в версии полного гибрида (HEV) с самозарядкой, а английские шильдики подтверждают, что новая версия J5 предназначена для экспортных рынков. Модель также известна под названием Jaecoo 5, а её электрическая версия носит обозначение E5.

Пока неясно, получит ли обновлённый Jaecoo J5 новейшую гибридную систему Chery «Kun Peng 2.0» — по слухам, именно она будет использоваться в модели Tiggo 7 HEV. По сравнению с системой первого поколения, «Kun Peng 2.0» сочетает увеличенную батарею ёмкостью 5,1 кВт·ч с 1,5-литровым турбированным двигателем и обеспечивает максимальную мощность 260 кВт (349 л.с.).

Что изменилось в Jaecoo J5

Внешний вид J5 остался практически без изменений — главным отличием стал блок лидара над лобовым стеклом. По данным китайских источников, кроссовер получит систему помощи водителю Chery «Falcon 700».

Аналогичная система уже применяется на внедорожнике iCar V27 и седане Exeed Exlantix ES того же производителя. Система «Falcon 700» включает лидар, 11 камер, 12 ультразвуковых радаров и 3 радара миллиметрового диапазона, обладает производительностью 560 TOPS и способна обеспечивать точную навигацию, а также автоматическую парковку без участия водителя.

Шильдик «hybrid» на задней двери и отсутствие отдельного порта для зарядки указывают на возможное обновление гибридной системы, однако официального подтверждения этому пока нет. По данным ресурса Satjapan.com, нынешняя версия Jaecoo J5 HEV построена на платформе Chery первого поколения и сочетает батарею ёмкостью 1,83 кВт·ч с 1,5-литровым турбированным двигателем, что обеспечивает суммарную мощность 165 кВт (221 л.с.).

По заявлению Chery, новая гибридная система обеспечит увеличенный пробег в электрическом режиме, а также функцию высокомощной двусторонней зарядки переменным током (V2L), которая обычно доступна только на электромобилях и подключаемых гибридах. Эта функция позволит владельцам запитывать бытовую технику от гибридной батареи автомобиля.

В случае если система «Kun Peng 2.0» действительно появится на обновлённом Jaecoo J5, это увеличит мощность автомобиля и расширит его запас хода в электрическом режиме. В сочетании с системой помощи водителю Falcon 700 на основе лидара это укрепит позиции модели на мировом рынке гибридных внедорожников.

Дополнительно о Jaecoo и Chery

Бренд Jaecoo не представлен на китайском рынке, как и сама модель J5 — она предназначена исключительно для экспорта. Автомобиль построен на платформе Chery T1X и тесно связан с моделями Omoda 5, 7 и 9, а также с Tiggo 5x.

По данным Jaecoo Australia, длина Jaecoo J5 составляет 4380 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1650 мм, колёсная база — 2620 мм. Снаряжённая масса автомобиля варьируется от 1420 до 1710 кг в зависимости от силовой установки и комплектации.

Модель J5 предлагается на мировом рынке с несколькими типами силовых установок: 1,5-литровым турбированным двигателем внутреннего сгорания, подключаемым гибридом (PHEV) и полным гибридом с самозарядкой (HEV). Также доступна полностью электрическая версия — по данным Jaecoo Australia, при батарее ёмкостью 58,9 кВт·ч (LFP) она способна проехать без подзарядки до 402 км по циклу WLTP.