Глава Volkswagen предложит сократить до 100 тысяч сотрудников

Генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блуме в июле намерен обратиться к наблюдательному совету компании с предложением о масштабной реструктуризации. План предусматривает сокращение до 100 тысяч рабочих мест по всему миру, что составляет около 15% нынешнего штата автоконцерна.

Помимо сокращения персонала, руководство компании предлагает закрыть четыре завода на территории Германии. По данным зарубежных СМИ, эти меры рассматриваются как часть программы адаптации бизнеса к изменившимся рыночным условиям.

Необходимость реструктуризации связывают с резким снижением продаж автомобилей Volkswagen в Китае, а также изменениями в мировой торговле, которые осложнили прежнюю экспортную модель немецкого автопроизводителя. Компания рассчитывает пересмотреть структуру производства и расходы, чтобы приспособиться к новым экономическим условиям.