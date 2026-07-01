GWM обновила Tank 300 и увеличила запас хода гибридной версии

Компания Great Wall Motor представила обновленную версию внедорожника Tank 300. Автомобиль получил измененный дизайн передней части, модернизированное шасси и новые технологии. Предварительные продажи в Китае стартуют 6 июля, а после выхода модели на домашний рынок производитель планирует начать поставки в другие страны.

Внешне Tank 300 отличается новой передней частью с крупной надписью TANK вместо прежнего логотипа, переработанным бампером и дополнительными креплениями для внедорожных аксессуаров. Над лобовым стеклом появился модуль, напоминающий лидар, который может использоваться в системе помощи водителю Coffee Pilot Ultra. Габариты автомобиля увеличились до 4886 × 1984 × 1927 мм, а колесная база выросла до 3010 мм. За счет уменьшенного переднего свеса улучшились геометрические показатели для движения по бездорожью.

Линейка двигателей сохранит бензиновые и дизельные версии, включая 2,4-литровый турбодизель, 3,0-литровый бензиновый V6 и обновленный 2,0-литровый турбомотор мощностью 235 л. с. Гибридная модификация получит новую силовую установку Hi4-Z с тяговой батареей емкостью 60 кВт·ч, обеспечивающей до 200 км пробега на электротяге по циклу WLTC.

По данным производителя, стоимость нынешнего Tank 300 в Китае составляет от 199 800 до 249 800 юаней, что соответствует примерно 2,30–2,87 млн рублей по официальному курсу Банка России на 1 июля. В мае 2026 года на китайском рынке было реализовано 4183 автомобиля этой модели, включая 588 подключаемых гибридов. (cbr.ru)