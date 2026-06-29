Интервью по итогам съёмок сериала «Притяжение севера»

— Мы беседуем с режиссёром Дмитрием Рудаковым и актёром Евгением Смолиным, сыгравшим профессора Игнатьева.

Дмитрий, с чего вообще начался этот проект? Почему Арктика?

Дмитрий Рудаков: Знаете, я всегда хотел снять кино о Севере. Не просто красивые пейзажи, а историю про людей, которые там живут и работают. Тема Арктики сегодня стоит на международной повестке, но в кино она почему-то недооценена. Мы с Мирославой Волк начали работать над сценарием, и он буквально вырос из желания показать, что Россия — это северная страна, что происходит на Севере. А ещё — что Арктика влияет на весь мир. Мы не хотели делать скучную лекцию, мы хотели историю о любви и выборе, в которую органично вплетены серьёзные темы. И конечно хотим поблагодарить ПФКИ, который оказал финансовую поддержку проекту.

Где проходили съёмки?

Дмитрий Рудаков: Мы снимали в Мурманске, в тундре, в Санкт-Петербурге, в Москве и в Индии, на Гоа. Проект стал по-настоящему международным: у нас международная команда и индийские актёры. Сценарий писался специально так, чтобы соединить эти два мира — холодный Север и жаркий Юг, потому что в реальности они связаны напрямую.

Евгений, вы сыграли профессора Игнатьева. Расскажите о своей роли.

Евгений Смолин: Это замечательный сериал о любви, о призвании и, самое главное, — о людях. Мой герой — профессор, который собирает команду молодых учёных для совместной российско-индийской экспедиции. Он как мост между поколениями и между странами. Для меня было важно передать его увлечённость, его веру в то, что наука может изменить мир. И то, что Россия — северная страна и что обязательно нужно уделять внимание тому, что происходит на севере.

В сериале поднимаются реальные экологические проблемы. Что именно вы хотели показать?

Дмитрий Рудаков: Мы опирались на реальные события. Одна из ключевых сцен связана с полярной станцией Вайда-Губа — это гидрометстанция в Мурманской области, которая работает с 1893 года. Её данные критически важны для прогнозов погоды в Баренцевом море. В сериале героиня Полина везёт туда запчасти для передатчика, потому что без связи станция «слепая» — и это реальная проблема.

А что насчёт связи Арктики и Индии?

Дмитрий Рудаков: Это центральная тема. В сценарии есть учёная Прия Шарма из Индии, которая приезжает в Россию, чтобы собрать данные. Её модели показывают, что таяние арктических льдов через 30–50 лет приведёт к затоплению прибрежных территорий Индии. Это не выдумка: вечная мерзлота при таянии высвобождает метан — мощный парниковый газ, который ускоряет глобальное потепление. И Индия, где муссоны и уровень океана напрямую зависят от климата, одна из первых почувствует последствия.

Евгений Смолин: При этом в Индии, в Гоа, находится Национальный центр полярных и океанических исследований (NCPOR). Это ведущий институт, который координирует индийские арктические экспедиции и управляет станцией «Химадри» на Шпицбергене. То есть Индия активно изучает Арктику, и Россия здесь — ключевой партнёр.

Как в сериале показано сотрудничество России и Индии?

Дмитрий Рудаков: Через историю профессора Игнатьева и Прии. Россия предлагает Индии доступ к своей сети арктических станций и архивам данных — у нас крупнейшая сеть в мире. В ответ индийские учёные делятся своими моделями. Это реальная повестка: сегодня Россия и Индия обсуждают совместное освоение Северного морского пути, обучение индийских моряков полярной навигации и даже совместное производство судов арктического класса.

Евгений Смолин: И это очень важный момент. Благодаря России, её опыту и инфраструктуре в Арктике, весь мир, включая Индию, может чувствовать себя увереннее. Мы прикрываем с севера — не в военном смысле, а в научном и климатическом. Мы делимся данными, мы вместе ищем решения. Если Арктика — это «кухня погоды» для всей планеты, то Россия — главный метеоролог в этом доме.

В сериале снимались и другие актёры. Расскажите о них.

Дмитрий Рудаков: У нас прекрасный актёрский ансамбль. Главные роли исполнили Дмитрий Шопин, София Сажина, Ольга Шведова и Евгений Смолин. Также в проекте приняла участие индийская актриса Манси Парашар, что добавило проекту аутентичности. Ольга Сухорукова также вошла в актёрский состав.

Какие трудности были на съёмках?

Дмитрий Рудаков: Мы не использовали искусственный интеллект или монтажные хитрости — всё происходило по-настоящему. Съёмочная группа столкнулась с настоящими трудностями суровых климатических условий Арктики. Актёры блестяще справились с задачами и убеждены, что такие вызовы только закаляют характер.

Что зритель увидит в итоге?

Евгений Смолин: Это история не только о таянии ледников, но и о «таянии льда» в отношениях между людьми. О том, как важно сделать правильный выбор между своим истинным призванием и тем, что навязано обществом или родителями. И, конечно, о любви — к Северу, к делу, друг к другу.

Дмитрий Рудаков: Мы уверены: история, рождённая в экстремальных условиях Арктики, способна тронуть каждого, кто хоть раз стоял перед выбором — между ожиданиями окружающих и зовом собственного сердца. Сериал обещает стать не просто зрелищным проектом, но и поводом для серьёзного разговора со зрителем. Премьеру ждут как в России, так и за её пределами. Потому что темы любви, призвания и поиска себя универсальны и понятны в любой точке мира.

И последний вопрос, который обычно волнует зрителей. Будет ли продолжение у сериала?

Евгений Смолин:

Мы очень на это надеемся. История наших героев только начинается. В финале первого сезона мы скорее подходим к важной точке выбора, чем к завершению пути. Если говорить честно — у нас ощущение, что этот мир и эти персонажи ещё не исчерпаны. У каждого из них остаётся своя траектория, которую хотелось бы продолжить раскрывать дальше.

Дмитрий Рудаков:

Да, мы действительно воспринимаем первый сезон как начало более большой истории.

Арктика — это пространство, которое невозможно исчерпать в одном проекте: там слишком много тем, людей, экспедиций, научных открытий и человеческих историй. Поэтому мы надеемся, что продолжение будет — и что зритель тоже почувствует необходимость двигаться дальше вместе с героями.

И какие у вас творческие планы после этого проекта?

Дмитрий Рудаков:

Честно говоря, мы настолько погрузились и влюбились в тему Севера, что хотим продолжить работу в этом направлении. Нас особенно заинтересовали героические страницы освоения Арктики во время Великой Отечественной войны. Это огромный пласт истории, о котором знают далеко не все, хотя там происходили действительно важные и драматические события — и на суше, и в море, и на полярных станциях. Мы рассматриваем идею нового проекта, который бы рассказал об этих событиях — с уважением к истории и людям, которые в них участвовали.

Евгений Смолин:

Для нас важно продолжать эту тему не как разовый проект, а как часть большого разговора о Севере — его прошлом, настоящем и будущем.

Дмитрий Рудаков (дополнение):

И, конечно, мы хотели бы отдельно поблагодарить Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) за поддержку проекта. Без этой поддержки многие идеи просто не смогли бы быть реализованы на том уровне, на котором мы их задумали.

Спасибо большое за разговор!

Дмитрий Рудаков / Евгений Смолин:

Спасибо!