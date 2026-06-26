Tesla увеличит производство на заводе в Германии на 20%

Tesla намерена с октября нарастить выпуск автомобилей на берлинском предприятии на 20% — до 7 500 машин в неделю. Для обеспечения возросших объёмов компания дополнительно наймёт около 1 000 сотрудников.

Ранее, в апреле, Tesla уже объявляла об увеличении мощностей завода в связи с ростом спроса на Model Y, а в мае сообщила о расширении инвестиций в производство аккумуляторных ячеек на том же предприятии. В совокупности три объявленных решения предполагают создание 3 500 дополнительных рабочих мест в сфере производства автомобилей и аккумуляторов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.