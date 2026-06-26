BYD Linghui M9 поступил в китайские дилерские центры до официального старта продаж

Флагманский минивэн BYD Linghui M9 начал поступать в шоурумы по всему Китаю ещё до официального релиза, сообщила марка Linghui. Автомобиль ориентирован как на корпоративных, так и на частных покупателей. Цены на модель пока не объявлены.

Linghui — специализированный суббренд BYD, созданный для разделения коммерческого и премиального потребительского направлений. Такой подход позволяет компании работать с крупными корпоративными заказами, не оказывая негативного влияния на остаточную стоимость пассажирских автомобилей основной линейки — в частности, из-за ассоциации с рынком такси.

С технической точки зрения M9 оснащён гибридной силовой установкой пятого поколения и электрическим модулем «восемь в одном», системой помощи водителю Eye of the Gods и интеллектуальной платформой управления подвеской DiSus.

Ориентиром по ценам для новинки служит уже представленный седан Linghui e9 с быстрой зарядкой: его стоимость начинается от 150 800 юаней (примерно 1 655 000 рублей по курсу ЦБ), версии в более богатых комплектациях обходятся в 159 800 юаней (~1 754 000 рублей) и 169 800 юаней (~1 864 000 рублей) соответственно.

Между тем продажи потребительского минивэна BYD M9 (в Китае известного под именем Xia) остаются нестабильными: в январе было реализовано 732 автомобиля, в феврале — 625, в марте показатель вырос до 897 единиц, однако к маю снизился до 648.