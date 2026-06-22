Mercedes-Benz обсудит с профсоюзами новые меры по сокращению расходов

Компания Mercedes-Benz намерена провести переговоры с представителями работников о дополнительных мерах по снижению затрат и повышению конкурентоспособности. Новые инициативы будут дополнять действующие трудовые соглашения, рассчитанные до 2034 года, сообщила директор по персоналу Бритта Зеегер.

Существующие договоренности исключают принудительные увольнения на немецких предприятиях автопроизводителя, которые остаются основой его производственной сети. До настоящего времени компания сокращала численность персонала за счет естественной текучести кадров и программ добровольного ухода сотрудников.

Необходимость пересмотра расходов связана с усиливающимся давлением со стороны американских пошлин и снижением продаж в Китае. Спрос на автомобили премиум-класса в стране остается под влиянием замедления экономики, кризиса на рынке недвижимости и растущей конкуренции со стороны местных производителей электромобилей.

По словам Зеегер, компания должна оценить, какие дополнительные шаги могут повысить ее конкурентоспособность как внутри Mercedes-Benz, так и в Германии в целом.

Параллельно автопроизводитель расширяет использование технологий искусственного интеллекта для повышения производительности и сокращения издержек. В компании отмечают, что ИИ меняет подход к выполнению задач и не рассматривается исключительно как инструмент для уменьшения численности сотрудников.

Сейчас около 60% работников Mercedes-Benz используют системы искусственного интеллекта ежедневно, тогда как примерно полтора года назад этот показатель составлял 30%. К концу года компания рассчитывает увеличить долю таких сотрудников до 70%, а в отдельных подразделениях уровень внедрения технологии уже достиг 100%.

На фоне затяжного спада в Китае пересмотр затрат проводят и другие автопроизводители. В частности, Volkswagen ранее объявил о планах дополнительно сократить расходы наряду с намерением уменьшить численность персонала примерно на 50 тысяч человек к концу десятилетия.

Mercedes-Benz рассчитывает на улучшение финансовых показателей во второй половине года благодаря выходу новых моделей и устойчивому портфелю заказов. В первом квартале рентабельность автомобильного бизнеса компании снизилась до 4,1% против 7,3% годом ранее, однако результат оказался лучше некоторых прогнозов аналитиков.