Ferrari заявила, что покупка электромобиля Luce не влияет на доступ к редким моделям

Компания Ferrari опровергла сообщения о том, что приобретение нового электромобиля Luce стоимостью около 47,1 млн рублей является обязательным условием для получения права на покупку будущих лимитированных моделей марки. Об этом сообщил директор по маркетингу и коммерции Энрико Гальера. По его словам, подобный подход стал бы серьезной ошибкой.

Гальера отметил, что давление на клиентов могло бы привести к появлению владельцев, недовольных автомобилем и готовых быстро перепродать его. Это, по его мнению, негативно сказалось бы на остаточной стоимости модели, тогда как именно с такой проблемой сейчас сталкивается сегмент премиальных электромобилей.

Ferrari традиционно использует систему распределения автомобилей ограниченных серий, отдавая предпочтение постоянным клиентам, владельцам нескольких машин бренда, а также тем, кто участвует в мероприятиях компании и долго сохраняет автомобили в собственности.

Представитель автопроизводителя подчеркнул, что дилерам и покупателям изначально сообщалось: Luce следует продавать только тем клиентам, которые действительно заинтересованы в этой модели и не рассматривают ее покупку как способ получить дополнительные преимущества.

По данным компании, в 2025 году около 84% новых автомобилей Ferrari приобрели действующие владельцы марки, а примерно 56% покупателей уже имели более одной машины бренда.

Пятиместный электрокар Luce был представлен в прошлом месяце и вызвал активное обсуждение, в том числе в социальных сетях. Пользователи обращали внимание на необычный для Ferrari дизайн и отход компании от традиционных бензиновых двигателей.

Через несколько дней после презентации генеральный директор Бенедетто Винья заявил о высоком интересе к модели как со стороны новых клиентов, так и со стороны существующих владельцев Ferrari. При этом компания пока не раскрывает данные о количестве заказов и намерена представить точные показатели в конце июля вместе с финансовыми результатами за второй квартал.