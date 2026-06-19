ЕС может ограничить внедрение Tesla FSD из-за превышения скорости

Регулятор транспортной отрасли Швеции выступил против общеевропейского внедрения системы автономного вождения Tesla Full Self-Driving (Supervised), если из неё не будет удалена возможность превышения допустимой скорости.

В письме, направленном в технический комитет ЕС по моторным транспортным средствам, шведское транспортное ведомство указало, что функция, позволяющая системе двигаться быстрее установленного лимита, может противоречить требованиям безопасности и правовым нормам.

В документе подчёркивается, что автоматизированные системы не должны систематически нарушать скоростной режим, а сохранение такой возможности может стать основанием для отклонения инициативы на уровне Европейского союза.

Вопрос планируется обсудить на заседании профильного комитета ЕС 30 июня, после чего может последовать голосование по вопросу внедрения технологии в странах объединения.

Ранее система FSD уже получила частичное одобрение в отдельных европейских странах, однако для общеевропейского разрешения требуется поддержка квалифицированного большинства государств-членов.