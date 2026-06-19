ЕС готовит введение тарифов на подключаемые гибриды китайского производства

Европейская комиссия планирует ввести новые пошлины на подключаемые гибридные автомобили (PHEV), импортируемые из Китая. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС.

По данным издания, меры могут быть запущены после одобрения большинством стран Европейского союза. Европейская комиссия официально не комментирует подготовку инициативы.

Ранее обсуждение возможных тарифов на PHEV уже поднималось в структурах ЕС, однако теперь речь идёт о более конкретной проработке механизма введения ограничений.

Отмечается, что новые меры могут стать продолжением политики Евросоюза по ограничению импорта китайских электромобилей, действующей с конца 2024 года, когда были введены компенсационные пошлины на батарейные электромобили.

В материале подчёркивается, что китайские автопроизводители активно увеличили долю на европейском рынке гибридов, используя более доступные модели с увеличенным электрическим запасом хода. Среди лидеров сегмента называются BYD и другие крупные бренды.

Также отмечается, что часть производителей рассматривает локализацию сборки автомобилей в Европе как способ обхода действующих и потенциальных торговых ограничений.