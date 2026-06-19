Chery представила пикап Stockman с дизельным plug-in гибридом для глобального рынка

Компания Chery опубликовала официальные изображения среднеразмерного пикапа Stockman, ориентированного на международный рынок. Модель построена на рамной конструкции и использует подключаемую гибридную силовую установку, предназначенную для сегмента среднеразмерных пикапов.

Старт международных предпродаж и экспортных поставок запланирован на четвёртый квартал 2026 года.

Силовая установка и характеристики

Пикап оснащён plug-in гибридной системой с дизельным 2,5-литровым битурбированным двигателем мощностью 210 кВт (282 л.с.) и крутящим моментом 650 Н·м. Заявленный тепловой КПД достигает 47%.

Автомобиль также получил батарею, обеспечивающую запас хода до 170 км в полностью электрическом режиме. В конструкции используется система полного привода с понижающей передачей и тремя блокировками дифференциалов.

Заявленная грузоподъёмность составляет около 1 000 кг, а максимальная масса буксировки — до 3 500 кг.

Габариты и оснащение

Длина автомобиля составляет 5 450 мм, ширина — 1 920 мм, высота — 1 925 мм. В оснащение входят двухэкранная мультимедийная система, электронный селектор передач, панорамная крыша и подогрев сидений.

Рыночная стратегия

Модель нацелена на международную конкуренцию в сегменте пикапов, включая соперничество с моделями других китайских брендов, таких как BYD. Отмечается, что запуск Stockman может усилить позиции китайских производителей на экспортных рынках, где растёт доля гибридных пикапов.