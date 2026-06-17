Volga планирует нарастить выпуск автомобилей до 30 тысяч единиц к концу года

Автомобильный бренд Volga планирует выпустить около 30 тысяч машин до конца текущего года и реализовать на рынке 25–27 тысяч автомобилей, сообщила глава компании Татьяна Фадеева в интервью «Российской газете».

По ее словам, производственная программа на год предусматривает выпуск порядка 30 тысяч автомобилей. Уже собрано около 1,5 тысячи единиц, при этом предприятие перешло на работу в режиме полной первой смены. В компании ожидают, что запланированный объем будет выполнен до конца года. Отдельно отмечается, что часть выпущенных машин останется в товарных запасах у дилеров по всей стране.

Фадеева также уточнила, что на старте продаж бренд сосредоточится на крупных региональных центрах и городах-миллионниках. Первоначально сеть официальных дилеров будет включать примерно 25–30 центров, однако в дальнейшем планируется расширение присутствия на российском рынке.