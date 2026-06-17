Генеральный директор VW считает, что существование компании находится под угрозой

Руководство Volkswagen оценило положение концерна как критическое и связанное с рисками для его дальнейшего существования.

Как сообщает Der Spiegel, это следует из результатов внутреннего опроса среди членов правления компании. В исследовании участвовали девять топ-менеджеров, из которых шестеро охарактеризовали ситуацию как «угрожающую существованию» концерна. Ещё трое сочли текущее положение «напряжённым». Ни один из участников не выбрал вариант, предполагающий отсутствие серьёзных опасений.

Таким образом, по общему мнению руководства, состояние компании остаётся крайне сложным и вызывает значительную обеспокоенность.