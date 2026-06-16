Посол Канады призвал не драматизировать пересмотр торгового пакта USMCA

Посол Канады в США Марк Уайзман призвал представителей бизнеса спокойно относиться к предстоящему этапу пересмотра торгового соглашения между Канадой, Соединёнными Штатами и Мексикой (USMCA), который начинается 1 июля.

Выступая на мероприятии Canadian Club Toronto, Уайзман отметил, что указанная дата не означает прекращения действия соглашения. По его словам, речь идёт о начале периода рассмотрения документа, в ходе которого стороны смогут обсудить спорные вопросы и принять решение о продлении договора ещё на 16 лет.

Согласно действующим условиям, срок действия USMCA истекает в 2036 году. Если участники согласятся на продление, соглашение будет действовать до 2042 года. В случае отсутствия договорённости документ останется в силе и будет ежегодно пересматриваться на протяжении последующих десяти лет.

Уайзман подчеркнул, что даже при отсутствии быстрого результата соглашение продолжит действовать как минимум до 2036 года. Он также напомнил, что США могли бы воспользоваться предусмотренным механизмом выхода из договора, уведомив партнёров за шесть месяцев, однако до сих пор этого не сделали.

Дополнительным аргументом в пользу сохранения соглашения дипломат назвал заявления торгового представителя США Джеймисона Грира, который ранее говорил о намерении Вашингтона сохранить основные положения USMCA.

Большая часть канадского экспорта в США пока остаётся защищённой от введённых администрацией Дональда Трампа универсальных пошлин благодаря соответствию требованиям соглашения. При этом его положения не распространяются на канадскую сталь, алюминий и автомобили, в отношении которых продолжают действовать тарифы, введённые в рамках статьи 232 Закона о расширении торговли США.

По словам Уайзмана, именно эти пошлины оказывают заметное влияние на канадскую экономику и остаются главным предметом переговоров между канадскими представителями и американской стороной.

Министр торговли Канады и США Доминик Леблан ранее заявил, что Оттава рассчитывает заключить с Вашингтоном дополнительные двусторонние соглашения, связанные с USMCA. По его мнению, решение накопившихся вопросов может способствовать продлению действия торгового пакта.

Хотя официальные переговоры по пересмотру соглашения между Канадой и США ещё не стартовали, консультации между Вашингтоном и Мехико уже начались. На прошлой неделе Леблан встретился с Гриром в столице США, а новое обсуждение ожидается в рамках саммита G7 во Франции.

Комментируя ход переговоров, Уайзман охарактеризовал их как продуктивные, содержательные и уважительные. Он также отметил, что в США тема отношений с Канадой не занимает столь заметное место в общественной повестке, как в самой Канаде, поскольку внимание американских СМИ сосредоточено на других международных и внутренних вопросах.

Посол выразил уверенность в перспективах торгового сотрудничества двух стран, несмотря на сохраняющиеся разногласия по поставкам пиломатериалов и молочной продукции. По его словам, обе стороны заинтересованы в стабильных отношениях в сферах торговли и безопасности, а географическая близость делает поиск компромиссов необходимым для Канады и США.