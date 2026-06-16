Европарламент одобрил торговое соглашение ЕС и США

Европейский парламент утвердил торговое соглашение между Евросоюзом и США, завершив один из ключевых этапов его ратификации. На голосовании 16 июня документ поддержали 440 депутатов, против выступил 151 парламентарий, ещё 50 воздержались.

Ожидается, что окончательное одобрение соглашения страны ЕС дадут 26 июня. После этого завершится процесс ратификации, который продолжался около года и сопровождался разногласиями внутри объединения.

Председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что в ходе переговоров удалось добиться механизмов, направленных на защиту интересов Евросоюза.

Принятие соглашения может временно снизить напряжённость в торговых отношениях с Вашингтоном. Ранее президент США Дональд Трамп предупреждал о возможности повышения пошлин на европейские автомобили, если документ не будет ратифицирован до 4 июля.

Немецкая ассоциация автопроизводителей VDA призвала Совет ЕС оперативно завершить процедуру утверждения. Глава организации Хильдегард Мюллер отметила, что действующие американские пошлины в размере 15% на легковые автомобили и комплектующие остаются серьёзным фактором для отрасли.

Коммерческий директор Volvo Cars Эрик Северинсон заявил, что более предсказуемые условия торговли помогут компаниям в планировании производства, управлении цепочками поставок и инвестиционной деятельности.

Согласно условиям соглашения, Евросоюз отменит пошлины на американские промышленные товары и часть сельскохозяйственной продукции. Взамен США установят максимальную ставку пошлин в 15% на европейские товары.

Основные параметры сделки были согласованы прошлым летом между президентом США Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Брюссель поддержал соглашение, стремясь избежать масштабного торгового конфликта.

Ратификация в Европарламенте несколько раз откладывалась. Один раз причиной стали заявления Трампа о Гренландии, другой — решение американского суда, поставившее под вопрос законность глобальной тарифной политики администрации США.

В дальнейшем европейские депутаты внесли в документ дополнительные положения. Среди них — срок действия соглашения до конца 2029 года и возможность его приостановки в случае нарушения условий американской стороной. После этого потребовались дополнительные консультации с государствами ЕС.

Во время обсуждения документа Трамп неоднократно критиковал задержки с ратификацией и заявлял о намерении повысить пошлины на автомобили из Евросоюза до 25%, что превышало согласованный предел в 15%. Позже стороны договорились завершить процедуру до июля.

Несмотря на продвижение сделки, между сторонами сохраняются спорные вопросы. Представители администрации США утверждают, что Евросоюз согласился пересмотреть отдельные цифровые нормы, затрагивающие американские технологические компании. В Брюсселе, в свою очередь, заявляют, что действующие правила не являются предметом переговоров и применяются ко всем участникам рынка одинаково.

Дополнительные разногласия связаны с пошлинами на сталь и алюминий. Евросоюз выражает недовольство тем, что США сохранили повышенные тарифы на ряд товаров, содержащих эти металлы. В соглашение включено положение, позволяющее ЕС пересмотреть часть торговых льгот, если после 2026 года пошлины на такую продукцию будут превышать установленный уровень.

Также Вашингтон и Брюссель продолжают переговоры по вопросу субсидирования авиастроительной отрасли. Стороны стремятся заключить новое соглашение до окончания пятилетнего перемирия, в рамках которого были приостановлены ответные пошлины на товары общей стоимостью 11,5 млрд долларов. Одним из направлений обсуждений остаётся координация действий в отношении конкуренции со стороны Китая.