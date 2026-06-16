Партнер Chery запустил производство натриевых батарей на новом заводе

Поставщик Chery, компания Chaowei Group, начал работу производственного комплекса по выпуску натрий-ионных аккумуляторов в городе Аньцин. По данным CBEA, запуск предприятия состоялся 13 июня 2026 года. Новый объект создан дочерней структурой Anqing Chaoren Energy Technology и ориентирован на выпуск тяговых элементов питания, рассчитанных на эксплуатацию при низких температурах.

Общий объем вложений в проект составил 3,5 млрд юаней. По текущему курсу это примерно 38,4 млрд рублей. На первом этапе предприятие сможет выпускать аккумуляторы суммарной емкостью до 2 ГВт·ч в год.

Развитие технологии требует изменения традиционной химии аккумуляторов. Натриевые ионы примерно на 30% крупнее литиевых, поэтому стандартные графитовые аноды для таких батарей не подходят. Основным материалом для анодов становится твердый углерод, который во многом определяет себестоимость конечной продукции.

Производители материалов конкурируют между собой, предлагая различные варианты твердого углерода — как на основе угля, так и на основе синтетических смол. Компания Wanhua Chemical развивает несколько направлений одновременно для разных требований к стоимости и характеристикам аккумуляторов. Синтетическая фенольная смола позволяет достигать удельной емкости 335 мА·ч/г и поддерживать непрерывный разряд на уровне 10C.

При этом материалы на основе угля рассматриваются как способ дополнительного снижения затрат благодаря использованию доступного сырья и побочных продуктов производства. В 2024 году стоимость твердого углерода составляла от 60 тыс. до 70 тыс. юаней за тонну, что соответствует примерно 658–768 тыс. рублей. В дальнейшем ожидается снижение цены до 35 тыс. юаней, или около 384 тыс. рублей за тонну.

Сокращение затрат на материалы должно приблизить натрий-ионные аккумуляторы по себестоимости к литиевым аналогам. Целевой уровень оценивается в 40 тыс. юаней за тонну, что соответствует примерно 439 тыс. рублей. Снижение расходов также позволит повысить эффективность будущего производственного комплекса мощностью 6,5 ГВт·ч.

Параллельно расширяется выпуск сырья для отрасли. Компания Shaanxi Coal получила одобрение на модернизацию предприятия стоимостью 5,07 млн юаней, или около 55,7 млн рублей. После завершения работ завод сможет ежегодно производить до 1 тыс. тонн твердого углерода для аккумуляторной промышленности. Ожидается, что это поможет обеспечить стабильные поставки компонентов для автомобильных производителей и укрепить локальные производственные цепочки.