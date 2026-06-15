Geely Cyan Racing выиграла этап TCR в Валенсии на новой платформе Preface

Geely Cyan Racing одержала победу на этапе FIA TCR World Tour 2026 в испанской Валенсии, заняв первое и второе места на новой гоночной платформе Geely Preface TCR. В ходе уик-энда команда выставила четыре автомобиля и после дебюта платформы в итальянской Мизано смогла добиться серии результативных заездов.

Новая гоночная архитектура Preface TCR пришла на смену программе Lynk & Co 03 TCR, которая ранее использовалась в международных туринговых сериях и включала клиентские гоночные автомобили стоимостью около 192 000 долларов, что составляет примерно 17,6 млн рублей по текущему курсу. Переход на платформу Preface отражает изменение стратегического акцента компании в сторону основной седан-архитектуры.

В рамках соревнований использовалась укороченная версия трассы Ricardo Tormo длиной 3,136 км вместо стандартной конфигурации Гран-при. Такая схема увеличила плотность прохождения поворотов и нагрузку на аэродинамику и тормозные системы. Платформа выдержала высокие тепловые и механические нагрузки в условиях продолжительных зон интенсивного торможения.

Первое место в гонке занял уругвайский пилот Сантьяго Урутия, вторым финишировал его напарник из Швеции Тед Бьёрк, обеспечив команде двойной подиум.

Серийная гибридная архитектура Preface, на базе которой построена гоночная версия, ориентирована на компактный сегмент. Стартовая стоимость гражданской версии оценивается в 105 600 юаней, что составляет около 1,35 млн рублей или примерно 14,5 тыс. долларов (около 1,33 млн рублей по пересчёту).

Отдельно отмечается, что производство бренда в мае 2026 года составило 54 551 автомобиль, что на 6,8% выше предыдущего месяца, однако в годовом выражении сохраняется неоднородная динамика.

В отрасли также фиксируется тенденция расширения участия китайских автопроизводителей в международных автоспортивных сериях, где компании используют гонки как инструмент демонстрации инженерных решений и платформ для массовых моделей.