Tesla подала в европейские регуляторы спорные данные о безопасности FSD — Reuters

Компания Tesla, по данным расследования Reuters, использовала собственные статистические данные о безопасности системы Full Self-Driving (FSD) в попытке добиться её одобрения в Европе. Речь идёт о представлении регуляторам в Швеции и Нидерландах показателей, которые независимые исследователи назвали вводящими в заблуждение.

Как отмечается, Tesla в своих материалах утверждала, что использование FSD может быть до десяти раз безопаснее управления автомобилем человеком. Однако проверка Reuters выявила, что часть сравнений в этих расчётах основана на некорректных или несопоставимых данных, что могло завышать заявленный уровень безопасности.

По данным расследования, компания уже направляла подобные презентации европейским регуляторам в рамках процедуры одобрения технологии. В частности, речь идёт о контактах с дорожными ведомствами Нидерландов и Швеции, а также о попытках расширить допуск системы на территории ЕС.

Отдельно указывается, что критики методологии Tesla обращают внимание на сравнение аварийности FSD с усреднёнными показателями по автопарку США, включая более старые автомобили и транспорт с разным уровнем безопасности, что, по их мнению, искажает результаты.

Регуляторы при этом заявляют, что при оценке систем автономного вождения используют собственные тесты и проверки, а не только данные производителей. Решения по допуску технологии в странах ЕС принимаются на основе комплексной оценки безопасности.

Tesla на запросы журналистов о комментариях не ответила.