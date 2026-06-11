Dongfeng планирует массовое производство твердотельных батарей с запасом хода свыше 1000 км

Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor намерен запустить массовое производство твердотельных аккумуляторов во второй половине 2026 года с последующей интеграцией в серийные автомобили, сообщает издание с опорой на данные региональных властей провинции Хубэй.

Новая батарея имеет заявленную плотность энергии около 350 Вт·ч/кг и, по расчётам разработчиков, может обеспечить электромобилям запас хода более 1000 км на одном заряде.

В отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов с жидким электролитом, новая технология использует твёрдый электролит, что снижает риск возгорания и повышает общую безопасность. Сообщается, что батареи проходят испытания на устойчивость к экстремальным нагрузкам, включая сжатие с деформацией до 50% и нагрев до 170°C без задымления и возгорания.

Компания применяет оксидно-полимерную гибридную технологию, которую в отрасли рассматривают как один из наиболее перспективных путей для масштабирования производства благодаря совместимости с существующими производственными линиями.

По данным представителя научно-исследовательского института Dongfeng, компания заявляет о полной локализации ключевых технологий — от материалов электродов до интеграции батарейных модулей. Также отмечается развитие собственной исследовательской и опытной инфраструктуры.

В испытаниях при низких температурах, в условиях до −30°C, аккумулятор сохранял более 74% ёмкости и обеспечивал пробег свыше 1000 км. При этом новый батарейный блок, как утверждается, примерно на 30% легче традиционных аналогов.

В отрасли отмечается, что разработкой твердотельных батарей также занимаются GAC Group, CATL и FAW Group, которые также планируют выход на серийное производство в период 2026–2027 годов.