Автопром готовится к новым сбоям поставок на фоне затяжного конфликта вокруг Ирана

Мировая автомобильная промышленность сталкивается с риском новых перебоев в цепочках поставок из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и отсутствия перспектив его урегулирования.

Поставщики предупреждают, что военные действия в регионе могут нарушить логистику ключевых компонентов, используемых при производстве легковых и грузовых автомобилей, что способно повлиять на выпуск продукции и уровень складских запасов во второй половине года.

Глава BASF Маркус Камиет заявил, что риски сбоев в цепочках поставок усилили неопределённость для автопрома и экономики в целом. По его словам, дефицит отдельных материалов становится более вероятным, что может нарушить работу тщательно выстроенных производственных цепочек.

Отмечается, что среди потенциально дефицитных ресурсов — сера и гелий, а также ряд химических компонентов, используемых в производстве.

Ситуация осложняется снижением судоходной активности в районе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, сжиженного природного газа, гелия и серы.

Крупные автоконцерны, включая Volkswagen Group и Mercedes-Benz, предпринимают меры для снижения рисков, однако в сложных глобальных цепочках поставок перебои часто становятся заметны уже на поздних этапах производства.

Дополнительное давление на отрасль оказывает ситуация на рынке Китая, где рост цен на энергоносители влияет на спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В то же время отмечается частичное восстановление производства алюминия на одном из предприятий в США, ранее пострадавшем от аварий, что несколько снижает дефицит отдельных компонентов.

В отрасли также продолжаются трудовые споры в США, которые могут дополнительно повлиять на выпуск автомобилей у крупных производителей, включая General Motors.