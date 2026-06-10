BYD запустит производство в Венгрии к концу 2026 года и смещает фокус на Европу

Компания BYD планирует начать сборку автомобилей на новом заводе в Венгрии в четвёртом квартале 2026 года. Об этом заявила исполнительный вице-президент компании Стелла Ли в интервью Reuters.

По её словам, приоритетом для BYD сейчас становится венгерская площадка в городе Сегед, которая рассматривается как первый европейский завод компании. Одновременно производитель приостановил работы над проектом предприятия в Турции, сосредоточившись на развитии производства в Европе.

Изначально запуск завода ожидался раньше, однако сроки были сдвинуты примерно на год. Ранее предполагалось, что предприятие начнёт выпуск электромобиля Dolphin Surf уже к концу 2025 года.

Со временем завод в Венгрии должен выйти на выпуск четырёх моделей автомобилей, включая компактные электромобили. Одной из следующих моделей станет Atto 2. В перспективе компания планирует довести годовой объём производства до 300 тысяч машин.

Отмечается, что, несмотря на опыт быстрого запуска заводов в Китае, в Европе компании BYD и другим производителям приходится сталкиваться с задержками. В частности, конкурент Chery также переносил сроки запуска производства в Испании.

На данный момент на венгерской площадке продолжается установка оборудования.