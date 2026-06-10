Mercedes-Benz начала серийное производство электромотора для будущих моделей AMG

Компания Mercedes-Benz запустила серийное производство нового лёгкого электродвигателя, предназначенного для высокопроизводительных автомобилей линейки AMG. Речь идёт о следующем поколении силовых установок для премиальных электромобилей бренда.

Производство новой технологии развернуто на старейшем заводе компании в Берлине-Мариенфельде, который теперь выполняет роль центра компетенций по разработке высокопроизводительных электромоторов. Новый двигатель планируется впервые использовать в модели Mercedes-AMG GT 4-дверное купе.

В компании отмечают, что технология под названием axial flux представляет собой компактный плоский электромотор, отличающийся меньшей массой и более высокой эффективностью по сравнению с традиционными цилиндрическими конструкциями.

Запуск серийного производства стал важным этапом в стратегии электрификации высокопроизводительных автомобилей, где ключевыми задачами остаются контроль перегрева и сохранение динамических характеристик при работе от аккумуляторных систем.

Ранее компания усилила направление разработки электромоторов, в том числе за счёт приобретения британской YASA в 2021 году.