BASF предупредила о рисках дефицита поставок для автопрома на фоне ближневосточного конфликта

Глава BASF Маркус Камитц заявил, что рост инфляции и возможные перебои в цепочках поставок из-за конфликта между США, Израилем и Ираном ухудшают прогнозы для автомобильной отрасли и мировой экономики в целом.

По его словам, вероятность нехватки сырья увеличивается, что может нарушить работу строго выстроенных производственных цепочек, включая выпуск автомобилей. Он отметил, что уже наблюдается дефицит отдельных материалов, таких как сера и гелий, что создаёт дополнительные риски для промышленности.

BASF, являясь одним из ключевых поставщиков химической продукции для автопроизводителей, выпускает покрытия, пластики, катализаторы и материалы для аккумуляторов. В компании предупреждают, что нехватка базовых компонентов может привести к остановкам конвейеров, зависящих от сложных многоуровневых поставок.

Камитц отметил, что подобные риски особенно актуальны во второй половине года, поскольку перебои могут возникать незаметно, начиная с ранних этапов производственной цепочки.

По оценкам аналитиков, любые серьёзные обострения геополитической ситуации, включая потенциальные конфликты в других регионах, могут иметь значительное влияние на мировую экономику и цепочки поставок, включая взаимодействие с Китаем и США.