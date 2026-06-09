Uber открыл запись на тест поездок в беспилотных такси в Лондоне

Компания Uber объявила об открытии предварительной записи на поездки в беспилотных автомобилях в Лондоне. Проект реализуется совместно с британским стартапом Wayve, который разрабатывает технологии искусственного интеллекта для автономного вождения.

Запуск сервиса ожидается в ближайшие месяцы после получения одобрения регуляторов. На первом этапе автомобили будут работать в формате, аналогичном обычным поездкам UberX и другим тарифам, но управляться системой искусственного интеллекта.

В салоне при этом будет находиться обученный оператор, контролирующий работу системы. Полностью автономный режим без участия человека планируется внедрять позже.

Сообщается, что пользователи смогут записаться в список ожидания и получить возможность выбрать поездку на автономном автомобиле или заменить её на стандартный вариант. Дополнительной платы за использование роботакси не предусмотрено.

Для проекта используются автомобили Ford Mustang Mach-E, оснащённые камерами и радарами, которые обрабатывают данные в реальном времени. Технология тестируется на дорогах Лондона с 2018 года.