В Китае заявили о достижении 45,5% КПД в новом гибридном 2.0T двигателе

Исследовательский институт Dongfeng Motor сообщил о сертификации нового гибридного двигателя Mach Power 2.0T, предназначенного для гибридных силовых установок. Проверку провёл центр CATARC Huacheng, а заявленный максимальный термический КПД составил 45,5%.

По данным компании, результат был зафиксирован 22 мая, а официальное подтверждение получено 4 июня. Разработка направлена на развитие крупнообъёмных гибридных двигателей, где ключевой задачей является баланс между высокой мощностью и экономичностью.

Отмечается, что двигатель использует архитектуру MAKC, основанную на технологии быстрого и устойчивого сгорания с подавлением детонации. Конструкция включает удлинённый ход поршня и соотношение 1,29 между ходом и диаметром цилиндра, что способствует более стабильному процессу сгорания.

Система оснащена непосредственным впрыском топлива под давлением 350 бар и высокоэнергетической системой зажигания. Также применяется охлаждаемая система рециркуляции выхлопных газов, которая снижает температуру сгорания и повышает эффективность работы. Дополнительно используются масляный насос с изменяемой производительностью и антифрикционные покрытия деталей.

По данным разработчика, двигатель оптимизирован для гибридных режимов работы, а зона эффективной работы увеличена примерно на 30% по сравнению с предыдущими версиями.:::