Трамп обсудил с автопроизводителями США закон о праве на ремонт автомобилей

Президент США Дональд Трамп провёл встречу с представителями автомобильной отрасли на фоне продвижения в Конгрессе законопроекта о праве на ремонт автомобилей.

Во встрече участвовали руководители крупных автокомпаний, включая Ford и General Motors, а также представители Национальной ассоциации автомобильных дилеров и Альянса за автомобильные инновации.

По словам Трампа, обсуждался вопрос доступа владельцев автомобилей и независимых сервисов к данным и инструментам, необходимым для ремонта. Он отметил, что автопроизводители ограничивают возможность самостоятельного ремонта транспортных средств, что вызывает споры в отрасли.

Рассматриваемый в Конгрессе законопроект предполагает закрепление права владельцев и независимых мастерских на доступ к диагностическим данным, информации для ремонта и калибровки автомобилей. Также Федеральная торговая комиссия может получить полномочия по контролю за соблюдением этих правил.

Сторонники инициативы считают, что это поможет снизить стоимость ремонта и усилить конкуренцию на рынке автосервиса. Противники предупреждают о рисках появления контрафактных деталей и усиления влияния страховых компаний на процессы ремонта.