Немецкий автопром теряет позиции на фоне кризиса и конкуренции — исследование EY

Крупные автопроизводители Германии начали год с ухудшением показателей на фоне тарифов, геополитической напряжённости и технологических изменений. Об этом говорится в аналитическом отчёте компании Ernst & Young.

По данным исследования, совокупная выручка мировых автоконцернов выросла на 2% в первом квартале, при этом лидерами роста стали компании из Японии и США. В то же время немецкие автопроизводители зафиксировали снижение доходов на 4%.

Эксперты отмечают, что отрасль в Германии проходит глубокую структурную трансформацию. Среди причин — потеря доли на ключевых рынках, включая США и Китай, высокая стоимость избыточных производственных мощностей, крупные инвестиции в программное обеспечение и медленный переход к электромобилям. Также влияние оказывает рост цен на энергоносители и общая экономическая неопределённость.

Дополнительным фактором давления называется обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое влияет на рост цен на топливо и инфляцию, что может снижать спрос в Европе.

На фоне этих тенденций немецкие автоконцерны всё активнее рассматривают диверсификацию бизнеса, включая выход в оборонный сектор. Сообщается, что Volkswagen может создать совместное предприятие с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems для производства компонентов систем противовоздушной обороны. Также Mercedes-Benz заявила о готовности рассматривать участие в оборонных проектах при наличии экономической целесообразности.