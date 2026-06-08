GAC готовит внедорожный гибрид Yue 7 с запасом хода до 188 км

Компания GAC Group планирует вывести на китайский рынок внедорожный подключаемый гибрид Yue 7 в третьем квартале 2026 года. Модель позиционируется как крупный SUV длиной около 5 метров и будет конкурировать с аналогичными внедорожниками на внутреннем рынке Китая.

Согласно представленным данным, автомобиль оснащается батареей ёмкостью до 46 кВт·ч и способен проезжать до 188 км на электротяге. Также доступна версия с батареей меньшей ёмкости, обеспечивающая запас хода от 116 км. Yue 7 построен на гибридной системе GMC 3.0 с подключаемым полным приводом и ориентирован на повышенные внедорожные возможности.

В силовой установке используется 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 125 кВт, дополненный двумя электромоторами с совокупной пиковой мощностью около 536 л.с. Производитель заявляет улучшенные внедорожные характеристики, включая повышенную тягу на низких скоростях и работу системы при потере сцепления одним из колёс.

По дизайну SUV отличается угловатым кузовом, крупными бамперами, прямоугольной оптикой и запасным колесом на задней двери. На крыше установлен LiDAR-сенсор разработки Huawei, который используется для систем помощи водителю.

Ожидается, что Yue 7 станет частью линейки GAC Trumpchi и выйдет на рынок Китая в третьем квартале 2026 года, конкурируя с моделями вроде Denza B5 и Tank 400.