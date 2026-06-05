Китайские автомобили стали одними из самых популярных на рынке Великобритании

Китай занял второе место по популярности среди стран происхождения автомобильных брендов на рынке Великобритании, обойдя производителей из Японии и Южной Кореи. Отмечается, что китайские автомобили теперь продаются в большем количестве, чем модели японских и корейских марок.

Одним из факторов роста называют популярность новых моделей, включая Jaecoo 7, который в мае показал более высокие продажи, чем Nissan Qashqai. Всего с начала 2026 года в Великобритании было зарегистрировано около 140 тысяч автомобилей китайских производителей, что составляет примерно 15% рынка.

В эту статистику входят как крупные бренды, включая BYD, так и более новые марки, такие как Aion. Также учитываются компании MG и Polestar, которые формально выглядят европейскими, но фактически принадлежат китайским холдингам и производятся преимущественно в Китае.

Японские бренды за тот же период реализовали около 111 тысяч автомобилей, заняв примерно 12% рынка и опустившись на третье место. Доля южнокорейских производителей составила чуть менее 10%, или около 10 тысяч автомобилей. Лидером рынка остаются немецкие автопроизводители с более чем 220 тысячами проданных машин и долей около 24%.

Среди самых продаваемых моделей выделяется Jaecoo 7, который уже вошёл в число лидеров продаж и ранее возглавлял рейтинг в марте. Также в топ-10 остаются MG HS и Omoda 5.

На фоне изменения структуры рынка в мае в Великобритании было зарегистрировано более 160 тысяч новых автомобилей, что стало лучшим результатом для этого месяца с периода после пандемии COVID-19. Доля электромобилей превысила 27%, однако, по оценкам отраслевых ассоциаций, этого всё ещё недостаточно для достижения государственных целей по переходу на транспорт с нулевыми выбросами.