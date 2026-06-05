Автомобили в Китае стали значительно тяжелее на фоне перехода к электромобилям

Средняя масса легковых автомобилей в Китае заметно выросла: с 1312 кг в 2012 году до 1704 кг в 2024 году. За 12 лет прирост составил 392 кг. По данным, на которые ссылается государственное телевидение CCTV, ускорение роста массы особенно заметно в период с 2020 по 2024 год, когда увеличение превысило показатели предыдущих восьми лет.

Основным фактором роста веса называют переход автопрома к электрификации. Ограничения по плотности энергии современных литий-железо-фосфатных и тройных литиевых аккумуляторов вынуждают производителей увеличивать размер батарей для обеспечения необходимого запаса хода. В результате аккумуляторные блоки в массовых электромобилях достигают массы от 500 до 650 кг, а в моделях с увеличенным пробегом — до 700–800 кг. Дополнительный вес создают электродвигатели, силовая электроника и усиленные защитные конструкции.

Одновременно меняется структура спроса: растёт популярность крупных автомобилей, включая полноразмерные внедорожники, премиальные минивэны и флагманские модели крупных серий. Это приводит к увеличению габаритов и оснащения машин.

В премиальном сегменте также фиксируется рост массы автомобилей. Так, представленный крупный минивэн длиной 5,5 метра имеет снаряжённую массу около 3,2 тонны и полную массу 3,8 тонны. Поставки подобных моделей демонстрируют устойчивый спрос: в отдельные месяцы 2026 года продажи превышали несколько тысяч единиц, несмотря на высокий вес и размеры автомобилей.

Развитие аккумуляторных технологий рассматривается как способ частично решить проблему. Производители, включая CATL, представили новые поколения батарей с повышенной плотностью энергии, что позволяет снижать массу аккумуляторов при сохранении запаса хода.

Рост массы автомобилей влияет на энергопотребление и эксплуатационные характеристики. Более тяжёлые машины потребляют больше электроэнергии, сильнее изнашивают шины и тормозные системы и могут хуже управляться. При этом увеличение массы связано также с повышением уровня безопасности, комфорта и оснащения.

По оценкам, снижение массы автомобиля на 100 кг может уменьшать энергопотребление примерно на 7,5% на 100 км пути. В то же время рост веса увеличивает потребность в материалах для батарей и приводит к дополнительной нагрузке на дорожную инфраструктуру.

Регуляторы уже вводят новые требования, направленные на повышение энергоэффективности. С 1 января 2026 года действует обновлённый стандарт по расходу энергии для электромобилей, а также правила налоговых льгот, учитывающие массу и энергоэффективность транспортных средств.

Автопроизводители в ответ инвестируют в лёгкие материалы, новые типы аккумуляторов и более энергоёмкие химические составы, стремясь сбалансировать размеры, запас хода, безопасность и эффективность.