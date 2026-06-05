Jetour в России: какие модели завоевали доверие миллионов российских автолюбителей

Китайский автомобильный рынок стремительно меняет облик российского автопрома. Среди множества брендов, пришедших на смену европейским и японским производителям, особое место занимает Jetour — молодая, но уже по-настоящему влиятельная марка, сумевшая в кратчайшие сроки занять прочные позиции в сегменте доступных кроссоверов. Российские покупатели, привыкшие к разнообразию и качеству, встретили новый бренд с неожиданным энтузиазмом, а продажи начали расти такими темпами, что в 2024 году Jetour вошёл в десятку самых востребованных марок на отечественном рынке. В настоящей статье рассмотрено, какие именно модели бренда получили наибольшую популярность, чем они привлекают покупателей и на какую аудиторию ориентированы.

История бренда Jetour: от суббренда Chery до самостоятельного игрока

Для того чтобы понять феномен популярности Jetour в России, необходимо обратиться к истории марки. Бренд появился на свет 22 января 2018 года, когда один из крупнейших китайских автомобильных концернов — Chery — представил его как самостоятельное направление, ориентированное на производство кроссоверов и внедорожников. Само название представляет собой соединение двух английских слов: «jet» (реактивный самолёт) и «tour» (путешествие), что сразу даёт понять концепцию бренда — динамичное движение вперёд и стремление к новым открытиям.

Первой моделью стал кроссовер X70, построенный на платформе Chery Tiggo 8. Автомобиль мгновенно завоевал популярность на внутреннем рынке благодаря современному дизайну, вместительному салону и конкурентной цене. В 2019 году линейка пополнилась более крупными моделями X90 и X95. В июле 2021 года Jetour получил статус полностью самостоятельной компании — Jetour Motors — в структуре Chery Holding Group. А в январе 2024 года с конвейера сошёл миллионный автомобиль марки, и это всего через 65 месяцев после основания.

На российский рынок Jetour официально вышел 29 июня 2023 года, представив поначалу две модели — городской кроссовер Dashing и семиместный семейный кроссовер X90 Plus. Уже с весны 2024 года бренд вошёл в топ-10 самых востребованных марок в стране, а прирост продаж за 2024 год составил около 300% — результат, который объясняется в том числе эффектом низкой базы, но при этом демонстрирует устойчивый и реальный покупательский интерес.

Технологическая база: что скрывается под стильным кузовом

Понимание технологической основы автомобилей Jetour важно для объективной оценки их потребительских свойств. Поскольку бренд является частью концерна Chery, все его модели используют проверенную инженерную базу крупнейшего китайского производителя. Двигатели серии ACTECO, роботизированные коробки передач 6DCT и 7DCT, а также электронные системы управления — всё это разработано и отлажено в рамках многолетнего опыта Chery.

При этом Jetour позиционируется как более технологичное и дизайнерски продвинутое направление по сравнению с базовыми автомобилями материнской компании. Богатое оснащение, панорамные крыши, мультимедийные системы с большими экранами, развитые системы помощи водителю — всё это входит в стандартную или расширенную комплектацию практически каждой модели бренда, что выгодно отличает Jetour на фоне конкурентов в аналогичном ценовом диапазоне.

Самые популярные модели Jetour в России

Jetour Dashing — флагман городского стиля

Jetour Dashing по праву считается наиболее узнаваемой и обсуждаемой моделью бренда на российском рынке. Этот компактный кроссовер с выразительной внешностью ориентирован прежде всего на молодую, активную аудиторию, ценящую сочетание современного дизайна и практичности. Автомобиль выпускается как с передним, так и с полным приводом, предлагая покупателям гибкость выбора в зависимости от условий эксплуатации.

Под капотом Dashing установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, агрегатированный с механической коробкой передач или шестиступенчатым роботом. Салон автомобиля отличается современным интерьером с крупным сенсорным дисплеем, качественной отделкой и продуманной эргономикой. На российском рынке в 2025–2026 году модель доступна в нескольких комплектациях — от Comfort Plus до Elite, а цены с учётом прямых выгод варьируются в диапазоне от 2,4 до 3,1 миллиона рублей.

Dashing конкурирует в России с такими моделями, как Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Cityray, однако выделяется за счёт более агрессивного дизайна кузова и щедрой базовой комплектации. Именно Dashing стал первым автомобилем Jetour, с которым познакомилось большинство российских покупателей, и именно эта модель во многом сформировала положительный имидж бренда в стране.

Jetour X90 Plus — пространство для большой семьи

Если Dashing привлекает молодых горожан, то Jetour X90 Plus — выбор тех, кому нужен большой, комфортный и вместительный автомобиль для всей семьи. Этот полноразмерный кроссовер предлагается в семиместной конфигурации, что делает его особенно актуальным для семей с детьми или любителей дальних путешествий большой компанией.

X90 Plus оснащается 1,6-литровым или 2,0-литровым турбированным двигателем в паре с роботизированной коробкой передач. Просторный трёхрядный салон, широкие двери, высокая посадка и внушительный дорожный просвет формируют образ надёжного семейного автомобиля, одинаково комфортного как в городских пробках, так и на загородных маршрутах. В России X90 Plus стабильно входит в число наиболее покупаемых моделей Jetour, а его цены на рынке начинаются примерно от 1,7 миллиона рублей на вторичном рынке и выше на первичном.

Jetour X70 — баланс цены и качества

Jetour X70 — это та самая модель, с которой началась история бренда, и она по-прежнему актуальна для российского рынка. Среднеразмерный кроссовер предлагает оптимальное соотношение цены и оснащённости, благодаря чему привлекает широкую аудиторию покупателей — от молодых специалистов до зрелых водителей с семьями.

Автомобиль выпускается в пяти- и семиместном вариантах, что расширяет его аудиторию. Габаритные размеры составляют 4750×1900×1720 мм при дорожном просвете 204 мм и колёсной базе 2720 мм. В конце 2024 года модель получила обновлённую решётку радиатора и переработанный передок, что освежило её облик и усилило позиции на рынке. Цены на новые автомобили X70 у официальных дилеров начинаются от 1,9 миллиона рублей.

Jetour X70 Plus — мощность и динамика

X70 Plus представляет собой более мощную и динамичную версию базового X70. Под капотом этого кроссовера установлен 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 190 л.с. в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией 7DCT. Комбинированный расход топлива составляет 8,1 л на 100 км — вполне приемлемый показатель для автомобиля данного класса.

X70 Plus занимает нишу между доступным X70 и премиальным X90 Plus, предлагая покупателям заметный прирост мощности при сохранении разумной цены. У официальных дилеров в Москве автомобиль стоит от 2,48 миллиона рублей. Модель пользуется спросом у тех, кто ценит активную езду и не готов мириться со скромными динамическими характеристиками доступных кроссоверов.

Jetour X50 — компактность и доступность

Осенью 2024 года российский рынок пополнился ещё одной моделью — компактным кроссовером Jetour X50. Длина автомобиля составляет всего 4397 мм при ширине 1841 мм, что делает его наиболее компактным предложением в линейке бренда. X50 ориентирован прежде всего на городскую эксплуатацию: лёгкое управление, экономичный двигатель и удобные габариты для плотного городского трафика.

Эта модель привлекла внимание покупателей, которым не нужен большой кроссовер, но при этом хочется современного дизайна, богатого оснащения и надёжности китайского производителя. X50 стал важным дополнением линейки, позволив Jetour охватить ещё более широкий сегмент рынка.

Jetour T2 — внедорожный характер в современном облике

Для любителей активного образа жизни и езды в сложных условиях бренд предложил модель T2 — среднеразмерный SUV с выраженными внедорожными возможностями. Автомобиль доступен как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнении, оснащён интеллектуальными системами помощи водителю и подходит для путешествий по дорогам различного качества.

T2 стал новинкой 2024–2025 годов и быстро привлёк внимание аудитории, прежде выбиравшей автомобили класса «паркетный внедорожник» от европейских или японских производителей. Сочетание практичности, современного дизайна и достаточного уровня проходимости сделало T2 заметным игроком в своём сегменте.

Сравнительная таблица популярных моделей Jetour в России

Модель Тип кузова Двигатель Мощность, л.с. Привод Цена от (руб.) Аудитория Dashing Компактный кроссовер 1,5 T бензин 150 Передний / Полный 2 389 900 Молодёжь, горожане X50 Компактный кроссовер 1,5 T бензин ~150 Передний ~1 800 000 Городские водители X70 Среднеразмерный SUV 1,5 / 1,6 T бензин ~150–170 Передний 1 909 900 Семьи, универсалы X70 Plus Среднеразмерный SUV 1,6 T бензин 190 Передний / Полный 2 479 900 Активные водители X90 Plus Полноразмерный SUV 1,6 / 2,0 T бензин 190–254 Передний / Полный 2 489 900 Большие семьи T2 Среднеразмерный SUV 1,6 T бензин 190 Передний / Полный ~2 300 000 Любители активного отдыха

Факторы популярности Jetour на российском рынке

Успех бренда в России не случаен — он обусловлен рядом объективных факторов, которые в совокупности сформировали устойчивый покупательский спрос. Рассмотрим ключевые из них.

Соотношение цены и оснащённости

Одним из главных конкурентных преимуществ Jetour является высокий уровень базовой комплектации при сравнительно доступной цене. Большинство моделей бренда уже в стандартном исполнении предлагают:

мультимедийную систему с большим сенсорным экраном;

систему кругового обзора и парктроники;

климат-контроль;

системы помощи при движении (удержание полосы, контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль);

панорамный люк или панорамную крышу (в большинстве комплектаций);

кожаную или экокожаную отделку сидений;

светодиодную оптику.

Подобный уровень оснащения в сопоставимой ценовой категории у европейских брендов, как правило, недостижим даже при наличии дополнительных опций. Именно это обстоятельство является для многих покупателей решающим аргументом в пользу выбора Jetour.

Широкий модельный ряд

К 2026 году модельный ряд Jetour в России охватывает несколько сегментов: от компактных городских кроссоверов (Dashing, X50) до полноразмерных семейных SUV (X90 Plus) и внедорожно ориентированных моделей (T1, T2). В марте 2024 года компания анонсировала планы по выводу на российский рынок не менее 12 новых моделей за ближайшие три года, что свидетельствует о долгосрочных амбициях бренда в стране.

Надёжная инженерная база

Ключевым фактором доверия к Jetour является его принадлежность концерну Chery. Покупая автомобиль под этой маркой, потребитель фактически получает технологии одного из крупнейших и наиболее опытных китайских автопроизводителей, накопившего значительный инженерный опыт за несколько десятилетий работы на мировом рынке. Двигатели ACTECO, системы полного привода и электронные блоки управления прошли многолетнюю проверку в рамках модельного ряда Chery, что снижает риски, связанные с покупкой автомобиля сравнительно нового бренда.

Развитие дилерской сети

Параллельно с расширением модельного ряда Jetour активно развивает дилерскую сеть в России. Официальные салоны открыты в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны. Наличие официального сервиса, гарантийного обслуживания и оригинальных запасных частей является принципиально важным условием для большинства покупателей, особенно после ухода привычных западных брендов.

Где купить Jetour в Москве: официальный дилер ДжиЭн Сервис

Одним из официальных дилеров Jetour в Москве является автосалон ДжиЭн Сервис, расположенный по адресу: Новоясеневский проспект, д. 6, корп. 1. Здесь представлен полный актуальный модельный ряд бренда — от компактного T1 до флагманского T2, — а также автомобили в наличии, импортные и подержанные варианты с проверенной историей. Дилерский центр предлагает покупателям весь спектр финансовых инструментов: кредитование по программам банков-партнёров, лизинг для физических и юридических лиц, а также страховые продукты. Для тех, кто хочет оценить автомобиль до покупки, предусмотрена запись на тест-драйв. Связаться с менеджерами можно по телефону +7 (495) 785-77-17 или через форму обратного звонка на официальном сайте jetour-gnservice.ru.

Как правильно выбрать автомобиль Jetour: алгоритм для покупателя

При выборе конкретной модели Jetour рекомендуется руководствоваться следующим алгоритмом:

Определите приоритетный сценарий использования. Ежедневные городские поездки, семейные загородные путешествия, активный отдых с элементами бездорожья — каждый из этих сценариев предполагает выбор разных моделей. Установите бюджет покупки. Модели Jetour охватывают диапазон от 1,8 до 3,5 миллиона рублей на первичном рынке, что позволяет подобрать автомобиль под различные финансовые возможности. Оцените необходимое число мест. Если требуется семиместная конфигурация, предпочтение следует отдать X70 (в семиместной версии) или X90 Plus. Решите вопрос о типе привода. Для города достаточно переднеприводной версии; для регулярных поездок по грунтовым дорогам или в условиях снежных российских зим стоит рассмотреть полноприводные модификации. Пройдите тест-драйв. Все официальные дилеры Jetour предоставляют возможность тест-драйва, который позволяет оценить реальные ходовые качества и эргономику салона.

Полезная формула оценки стоимости владения

При выборе автомобиля важно учитывать не только цену покупки, но и совокупную стоимость владения. Её можно рассчитать по следующей формуле:

СВ = Цена покупки + (Расход топлива × Цена топлива × Пробег в год / 100) + Страхование + ТО + Амортизация

Где:

СВ — совокупная стоимость владения за год;

— совокупная стоимость владения за год; Расход топлива — средний расход в л/100 км (для X70 Plus — 8,1 л);

— средний расход в л/100 км (для X70 Plus — 8,1 л); Цена топлива — текущая цена АИ-95 в регионе;

— текущая цена АИ-95 в регионе; Пробег в год — планируемый годовой километраж;

— планируемый годовой километраж; Амортизация — снижение рыночной стоимости автомобиля за год.

Применение данной формулы позволяет провести объективное сравнение нескольких автомобилей и принять взвешенное финансовое решение.

Перспективы Jetour в России

Динамика продаж Jetour в России свидетельствует о том, что бренд уверенно закрепился на рынке. Вход в топ-10 наиболее продаваемых марок по итогам 2024 года — убедительное подтверждение тому, что российские покупатели нашли в этих автомобилях оптимальное соотношение ценности и стоимости. Планомерное расширение модельного ряда, развитие дилерской сети и активная маркетинговая политика создают предпосылки для дальнейшего роста.

Конкуренция на рынке китайских автомобилей в России нарастает: Geely, Haval, Chery, Omoda и другие бренды активно борются за покупателей. Тем не менее Jetour занял в этом пространстве вполне отчётливую нишу — современный дизайн, богатое оснащение и проверенная техническая база по доступной цене. Эта формула, судя по всему, продолжит работать на протяжении нескольких ближайших лет.

Jetour — наглядный пример того, как молодой бренд способен в короткие сроки занять значимое место на зрелом автомобильном рынке. Всего за два с небольшим года присутствия в России марка предложила покупателям широкий модельный ряд — от компактного городского X50 и стильного Dashing до вместительного семейного X90 Plus и внедорожно ориентированного T2. Каждая из этих моделей нашла свою аудиторию, а совокупный результат продаж закрепил Jetour в десятке лидеров отечественного авторынка. Для российского покупателя, стоящего перед выбором современного кроссовера с богатым оснащением и разумной ценой, автомобили Jetour представляют одно из наиболее аргументированных предложений на сегодняшний день.