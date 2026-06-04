Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupe EV: прототип с более чем 1000 л.с. и режимом Boost

В Германии на тестовом полигоне Papenburg состоялся первый реальный заезд прототипа электрического Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupe, в рамках которого инженеры продемонстрировали работу новой системы управления динамикой.

Перед тест-драйвом участники прошли технический инструктаж по работе с высоковольтной архитектурой и системами автомобиля. Разработчики акцентировали внимание на программном комплексе управления поведением машины под названием Race Engineer, который позволяет гибко настраивать параметры динамики.

Прототип оснащён тремя электромоторами на основе технологии axial-flux и способен выдавать свыше 1000 л.с. В режиме Boost автомобиль кратковременно развивает до 1169 л.с., обеспечивая ускорение за счёт пиковой отдачи энергии в течение 63 секунд.

Автомобиль получил систему имитации работы двигателя внутреннего сгорания, включая звуковое сопровождение V8 и псевдопереключение передач с вибрациями, предназначенные для создания привычных ощущений от вождения спортивного автомобиля.

Инженеры также реализовали многорежимную систему управления устойчивостью и тягой, позволяющую настраивать поведение автомобиля от безопасной до максимально агрессивной динамики с контролируемым заносом.

По предварительным данным, модель оснащена батареей ёмкостью 106 кВт⋅ч, обеспечивает разгон до 100 км/ч за 2,4 секунды и имеет запас хода до 432 миль по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки может достигать 600 кВт, а выход на рынок ожидается в 2027 году.