Hyundai показала прототип Ioniq V — электрический фастбэк с 800-вольтовой архитектурой

В Китае был замечен почти серийный вариант электрического автомобиля Hyundai Ioniq V, который представляет собой среднеразмерный фастбэк-седан длиной около 4,9 метра.

Модель отличается безрамочными дверями, аэродинамичным кузовом с заниженным силуэтом и светодиодной световой подписью в «кибер»-стиле. Внешне автомобиль близок к концепту, показанному на автосалоне в Пекине в 2026 году.

Габариты автомобиля составляют 4900 мм в длину, 1890 мм в ширину, 1470 мм в высоту, при колесной базе 2900 мм. Сзади используется сквозная световая полоса и диффузорный элемент бампера.

В салоне установлен 27-дюймовый интегрированный дисплей с разрешением 4K, дополненный проекционным дисплеем. За работу мультимедийной системы отвечает чип Snapdragon 8295.

Автомобиль оснащается системой помощи водителю уровня L2+, разработанной Momenta, с функциями движения по трассе, городского автопилота и автоматической парковки.

Ioniq V будет предлагаться в версиях BEV и EREV. Заявлены силовые установки мощностью 140 кВт (190 л.с.) и 168 кВт (228 л.с.), а также 800-вольтовая архитектура и батареи CATL с поддержкой быстрой зарядки.

Отмечается, что Hyundai продолжает испытывать давление на китайском рынке, однако модель Ioniq V входит в стратегию расширения линейки электромобилей компании в регионе.