BMW M2 xDrive получил полный привод и стал быстрее Audi RS 3

BMW представила новую версию купе M2 с системой полного привода xDrive. Ранее M2 оставалась единственной современной моделью линейки M, передававшей всю мощность исключительно на задние колёса, однако теперь автомобиль получил трансмиссию, способную конкурировать с Audi RS 3.

Под капотом установлен знакомый 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 473 л.с., работающий вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В обычных условиях весь крутящий момент направляется на заднюю ось, а передние колёса подключаются только при необходимости благодаря электронно управляемой многодисковой муфте.

Использование полного привода позволило улучшить динамические показатели. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, что на 0,3 секунды быстрее аналогичной заднеприводной версии с автоматической коробкой передач и на 0,1 секунды быстрее Audi RS 3. Ускорение до 200 км/ч занимает 12,8 секунды, а максимальная скорость достигает 285 км/ч при заказе пакета M Driver’s Package.

Система M xDrive дополнена активным задним дифференциалом Active M Differential, который распределяет тягу между задними колёсами и помогает эффективнее реализовывать мощность двигателя. Для водителя предусмотрены различные режимы работы трансмиссии, включая вариант с исключительно задним приводом и отключённой системой стабилизации.

В двигатель также внедрена технология BMW M Ignite с предварительной камерой сгорания. Решение, пришедшее из автоспорта и запатентованное компанией, позволяет снизить расход топлива при высоких нагрузках и помогает соответствовать будущим экологическим требованиям стандарта Euro 7. В течение года такая технология появится на всех рядных шестицилиндровых моторах автомобилей BMW M.

Стандартно BMW M2 xDrive комплектуется 19-дюймовыми передними и 20-дюймовыми задними колёсными дисками. В списке опций доступны трековые шины, усиленные тормоза M Compound и новый цвет кузова BMW Individual Borusan Turkish Blue.

Продажи новинки начнутся летом. Стартовая цена составит 7,16 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 2 июня 2026 года, что примерно на 193 тыс. рублей выше стоимости заднеприводной версии с автоматической коробкой передач или шестиступенчатой механикой.