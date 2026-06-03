Toyota представила экстремальную версию GRMN Corolla для трека

Toyota впервые применила пакет доработок GRMN к модели Corolla. Новинка пока показана в статусе прототипа, а ограниченные продажи стартуют в 2027 году в Японии, США и Австралии.

При разработке автомобиля инженеры ориентировались на гоночную GR Corolla, участвующую в марафонских заездах на Нюрбургринге. В отличие от GR Yaris, созданной с оглядкой на раллийный чемпионат мира, новая GRMN Corolla больше рассчитана на использование на дорогах общего пользования, хотя многие её решения пришли из автоспорта.

Мощность 1,6-литрового трёхцилиндрового турбомотора осталась на уровне 300 л.с., однако двигатель получил новую настройку. Максимальный крутящий момент увеличен на 15 Н·м и теперь достигается в диапазоне от 3600 до 4800 об/мин. Такой подход изменил характер автомобиля, сделав отклик на высоких оборотах более выраженным. Для повышения эффективности охлаждения установлена система впрыска воды для интеркулеров.

Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Полный привод был перенастроен для повышения устойчивости на высоких скоростях. Аналогичные изменения коснулись электроусилителя рулевого управления и подвески, которая получила более производительные компоненты. Также были доработаны ограничители хода подвески для сохранения стабильности в предельных режимах.

Серьёзные изменения затронули аэродинамику. Новый капот и передний бампер способствуют улучшению охлаждения агрегатов, а передние крылья с крупными вентиляционными отверстиями снижают давление воздуха внутри колёсных арок. Автомобиль также получил регулируемое заднее антикрыло и 18-дюймовые кованые колёсные диски от GR Yaris с бронзовым покрытием.

В салоне ради снижения массы демонтировали задний ряд сидений и установили новые спортивные кресла, рассчитанные на использование гоночного шлема. Благодаря этим изменениям автомобиль стал легче стандартной GR Corolla на 30 кг. Для покупателей, которым необходим второй ряд, компания готовит модификацию Morizo RR с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и сохранёнными задними сиденьями.

Появление модели на рынке Великобритании маловероятно, несмотря на то что значительная часть производства Corolla сейчас сосредоточена в графстве Дербишир.