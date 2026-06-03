«Газпром нефть» запустила выпуск трансформаторных масел высшей категории очистки

Оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — «Газпромнефть-СМ» — освоила первое в России производство трансформаторных масел наивысшей степени очистки. Продукт ориентирован на нужды электросетевого комплекса и призван заместить зарубежные поставки, от которых отрасль зависела ранее.

Технологию получения масел с повышенными электроизоляционными свойствами разработали ученые «Газпромнефть –смазочные материалы». Выпуск налажен на омском заводе компании с использованием отечественной сырьевой базы. За счет применения системы вакуумной осушки и глубокой очистки из состава удаляются электропроводящие фракции — воздух, вода и прочие примеси. Это дает возможность заливать масло сразу в эксплуатацию, тогда как традиционные аналоги требуют доработки перед заливкой в течение периода от нескольких суток до трех недель.

По итогам опытно-промышленных и лабораторных испытаний продукт подтвердил заявленные диэлектрические характеристики и их стабильность на всем регламентном интервале службы.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»: