«Газпром нефть» запустила выпуск трансформаторных масел высшей категории очистки

Оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — «Газпромнефть-СМ» — освоила первое в России производство трансформаторных масел наивысшей степени очистки. Продукт ориентирован на нужды электросетевого комплекса и призван заместить зарубежные поставки, от которых отрасль зависела ранее.
Технологию получения масел с повышенными электроизоляционными свойствами разработали ученые «Газпромнефть –смазочные материалы». Выпуск налажен на омском заводе компании с использованием отечественной сырьевой базы. За счет применения системы вакуумной осушки и глубокой очистки из состава удаляются электропроводящие фракции — воздух, вода и прочие примеси. Это дает возможность заливать масло сразу в эксплуатацию, тогда как традиционные аналоги требуют доработки перед заливкой в течение периода от нескольких суток до трех недель.
По итогам опытно-промышленных и лабораторных испытаний продукт подтвердил заявленные диэлектрические характеристики и их стабильность на всем регламентном интервале службы.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:
«Наша компания продолжает развивать линейку высокотехнологичных продуктов, в частности, трансформаторных масел. От их качества напрямую зависит бесперебойность энергоснабжения городов, стабильность работы промышленных объектов. По итогам 2025 года мы нарастили на 30% выпуск трансформаторных масел. Также в прошлом году мы запустили производство арктического трансформаторного масла для северных регионов, а уже в этом году представили рынку уникальные масла высокой степени очистки для электрооборудования, которые до недавнего времени в России не выпускались».