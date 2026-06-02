Американское ателье Rezvani разработало бронированный внедорожник на базе Ford F-150

Американское автомобильное ателье Rezvani официально презентовало свой новый масштабный проект под названием Fortress («Крепость»), созданный на платформе серийного полноразмерного пикапа Ford F-150 Raptor. Новинка представляет собой брутальный внедорожник, отличающийся оригинальным дизайном кузова, наличием бронезащиты и специализированных систем безопасности. Стартовая стоимость автомобиля составляет 285 тысяч долларов, а совокупный объем производства будет строго ограничен партией из 100 экземпляров.

Модель Fortress укомплектована модернизированной ходовой частью, благодаря которой дорожный просвет автомобиля увеличился до 381 мм. На внедорожник устанавливаются колесные диски диаметром от 17 до 20 дюймов, рассчитанные на интеграцию массивных шин с внешним диаметром до 40 дюймов. За дополнительную плату в размере 85 тысяч долларов производитель предлагает оснастить машину защитным пакетом, включающим бронированные кузовные панели, пуленепробиваемые стекла, усиленную подвеску, защищенный топливный бак, специальное покрытие днища для защиты от взрывных устройств, а также покрышки, сохраняющие работоспособность при проколах.

Помимо этого, за 42 тысячи долларов доступен комплекс активной защиты, состоящий из дверных ручек с функцией подачи электрического тока, системы постановки дымовой завесы, ослепляющих стробоскопов, силовых бамперов, распылителя перцового газа и оборудования для защиты электроники от воздействия электромагнитного импульса. Еще один опциональный набор стоимостью 14 тысяч долларов включает в себя комплект для выживания: портативную электростанцию со встроенными солнечными панелями, бензиновый генератор, систему фильтрации и хранения воды, воздушный компрессор, холодильник, спутниковый интернет-терминал и радиостанцию дальнего радиуса действия.

Линейка силовых агрегатов полностью унаследована от донорского F-150 Raptor. Покупателям доступны 3,5-литровый мотор V6 с двойным турбонаддувом мощностью 456 лошадиных сил, а также 5,2-литровый компрессорный двигатель V8, развивающий 862 лошадиные силы. Оба двигателя функционируют в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода, дополненной принудительными блокировками дифференциалов. Напомним, что в прошлом году компания Rezvani выпустила бронированный кроссовер Knight, в основу которого лег спортивный автомобиль Lamborghini Urus.