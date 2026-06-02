Компания Mitsubishi официально объявила о возрождении внедорожника Pajero

Японский автопроизводитель Mitsubishi официально анонсировал возвращение в свою модельную линейку знаменитого внедорожника Pajero, серийный выпуск которого был полностью прекращен пять лет назад. Официальная премьера автомобиля запланирована на осень 2026 года. На автомобильных рынках ряда стран данная модель будет представлена под традиционным альтернативным наименованием Montero.

В основу нового поколения Pajero ляжет прочная рамная платформа, заимствованная у актуальной генерации пикапа L200/Triton. Представители автомобильного бренда подчеркнули, что грядущая новинка получит существенно модернизированную конструкцию подвески и полностью оригинальное оформление интерьера. Разработчики обещают обеспечить автомобилю сочетание высоких внедорожных характеристик и повышенного уровня ездового комфорта на асфальтированном покрытии.

Производитель уже опубликовал первое тизерное изображение внедорожника, позволяющее частично рассмотреть дизайн передней части кузова, в частности, характерную головную оптику Т-образной формы. По предварительным данным, в силовую гамму модели будут включены 3,8-литровый бензиновый атмосферный двигатель V6 мощностью порядка 320 лошадиных сил, а также высокотехнологичная гибридная силовая установка, созданная на базе 2,4-литрового мотора и двух вспомогательных электродвигателей.

Оригинальный внедорожник Mitsubishi Pajero впервые дебютировал на мировом рынке в 1982 году. За время существования четырех поколений модели совокупный объем продаж превысил 3,25 миллиона единиц в более чем 170 государствах. Кроме того, автомобиль вписал свое имя в историю автоспорта, одержав в общей сложности 12 абсолютных побед в легендарном ралли-марафоне «Дакар».