В Коломне состоялась презентация нового отечественного автодома на базе Sollers SF5

Автомобильная группа «Соллерс» официально представила новый специализированный автокемпер, созданный на платформе коммерческой модели Sollers SF5. Премьерный показ транспортного средства состоялся в рамках профильной выставки «Кемпер Экспо» в Коломне. Проектирование и сборка пассажирского жилого модуля, рассчитанного на комфортное пребывание четырех человек, осуществлялись совместно с партнерской компанией «СТ Нижегородец». По информации пресс-службы автопроизводителя, в настоящее время машина проходит комплекс необходимых сертификационных испытаний, а старт официальных продаж намечен на конец 2026 года.

Стены жилого блока возведены из отечественных изотермических сэндвич-панелей, укрепленных профилем из современных композитных материалов. Внутреннее пространство фургона оборудовано пассажирскими креслами с трехточечными ремнями безопасности, раскладным обеденным столом и верхними вещевыми отсеками. Внутри предусмотрена полноценная кухонная зона со столешницей, встроенной варочной панелью, раковиной и холодильником, а также изолированный совмещенный санузел. Кемпер оснащен резервуаром для чистой воды емкостью 100 литров и баком для сбора серой воды на 80 литров.

В кормовой части кузова и в алькове над водительской кабиной установлены стационарные спальные места размером 2000×1400 мм с беспружинными матрасами. Дополнительную кровать можно обустроить с помощью трансформации сидений в обеденной зоне. За поддержание климата отвечают комбинированная отопительная система и накрышный кондиционер, а для отдыха на открытом воздухе предусмотрен четырехметровый выдвижной тент-маркиза. Энергоснабжение жилого отсека обеспечивает автономная аккумуляторная батарея с возможностью подключения к внешней сети. Светодиодная система освещения, розетки на 220В и USB-порты распределены по всем функциональным зонам, а управление электроникой сосредоточено на едином пульте.

Техническая часть Sollers SF5 представлена дизельным силовым агрегатом мощностью 150 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Кузов автомобиля изготовлен с использованием российской оцинкованной стали. Базовый комплекс оснащения включает светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, мультифункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, круиз-контроль, кондиционер и аудиосистему. Безопасность в движении обеспечивают фронтальные подушки безопасности, системы ABS и ESC, ассистент при старте на подъеме и датчики контроля давления в шинах.