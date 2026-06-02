Депутаты Государственной думы могут сменить служебные автомобили на новые модели «Волга»

К осени 2026 года автопарк Государственной думы может пополниться новыми автомобилями возрожденной отечественной марки Volga. Предполагается, что данные транспортные средства появятся в распоряжении депутатов с началом работы нового созыва. По информации профильного портала «Авто Mail», водителей служебного автотранспорта нижней палаты парламента уже известили о вероятном обновлении машин. В настоящее время часть депутатского корпуса продолжает передвигаться на устаревших моделях Ford Mondeo.

По оценкам экспертов, появление новой марки позволит ликвидировать заметный разрыв в сегменте служебных машин, который образовался между более доступной Lada Aura и автомобилями представительского класса Aurus. В формирующейся иерархии гостранспорта бренду Lada отводится роль машин для сотрудников нижнего звена, марке Volga — для среднего состава, в то время как Aurus останется транспортом для высших должностных лиц. Дополнительным фактором в пользу нижегородских седанов и кроссоверов выступает их экономическая эффективность: стоимость приобретения, последующего обслуживания и запасных частей для них значительно ниже, чем для Aurus, что является критически важным условием для массовых закупок в государственные структуры.

Данный процесс реализуется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина о приоритетном использовании отечественных машин государственными и муниципальными служащими. В феврале текущего года Министерство промышленности и торговли России обновило официальный перечень рекомендованных автомобилей. В этот список включаются транспортные средства с российскими VIN-номерами, выпускаемые в рамках специальных инвестиционных контрактов с соблюдением обязательств по локализации. Сейчас документ насчитывает более 35 моделей от 12 различных брендов, среди которых присутствуют машины Lada, «Москвич», УАЗ, Sollers, Evolute, Haval, Aurus, а также Kaiyi, BAIC, «Амберавто», SWM и Citroen калужской сборки.

Официальный старт продаж автомобилей возрожденного бренда Volga в дилерских центрах намечен на июнь текущего года, при этом производитель уже обнародовал стартовые цены. Серийный выпуск трех новых моделей организован на производственных мощностях в Нижнем Новгороде.