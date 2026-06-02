Калужский автозавод «АГР» выпустит доступную версию кроссовера Tenet T8

Отечественный флагманский кроссовер Tenet T8 получит новую, более бюджетную модификацию. Модель будет оснащена менее мощным силовым агрегатом, передним приводом вместо системы полного привода и двухрядным исполнением салона, рассчитанным на пять посадочных мест. Производство обновленной версии автомобиля будет организовано на мощностях калужского завода автомобильного холдинга «АГР», о чем сообщили в пресс-службе производственной компании.

Автомобиль Tenet T8 разработан на платформе Chery Tiggo восьмой серии. Базовая пятиместная вариация оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 186 лошадиных сил с крутящим моментом 275 Нм. Для сравнения, полноприводная семиместная версия комплектуется двухлитровым мотором мощностью 177 лошадиных сил и моментом 375 Нм. Информация о динамике переднеприводного кроссовера пока отсутствует, однако известен расход топлива: в комбинированном цикле он составляет 7,7 литра на 100 километров пути, при этом допускается использование бензина марки Аи-92.

Вместимость багажного отделения пятиместного автомобиля составляет 889 литров, а при сложении кресел второго ряда увеличивается до 1930 литров. В перечень доступного оборудования входят цифровая приборная панель и мультимедийная система с экранами диагональю 10,3 и 15,6 дюйма, панорамное остекление крыши с люком, двухзонная климатическая система, аудиокомплекс с восемью динамиками, камеры кругового обзора и телематический комплекс. Также предусмотрены электрические регулировки передних сидений, 18-дюймовые колесные диски и полный пакет зимних опций, включая подогрев всех посадочных мест. Стоимость новой комплектации производителем пока не объявлена, текущая семиместная модификация реализуется по цене от 3,63 млн до 3,89 млн рублей.