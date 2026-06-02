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Калужский автозавод «АГР» выпустит доступную версию кроссовера Tenet T8

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Отечественный флагманский кроссовер Tenet T8 получит новую, более бюджетную модификацию. Модель будет оснащена менее мощным силовым агрегатом, передним приводом вместо системы полного привода и двухрядным исполнением салона, рассчитанным на пять посадочных мест. Производство обновленной версии автомобиля будет организовано на мощностях калужского завода автомобильного холдинга «АГР», о чем сообщили в пресс-службе производственной компании.

Автомобиль Tenet T8 разработан на платформе Chery Tiggo восьмой серии. Базовая пятиместная вариация оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 186 лошадиных сил с крутящим моментом 275 Нм. Для сравнения, полноприводная семиместная версия комплектуется двухлитровым мотором мощностью 177 лошадиных сил и моментом 375 Нм. Информация о динамике переднеприводного кроссовера пока отсутствует, однако известен расход топлива: в комбинированном цикле он составляет 7,7 литра на 100 километров пути, при этом допускается использование бензина марки Аи-92.

Вместимость багажного отделения пятиместного автомобиля составляет 889 литров, а при сложении кресел второго ряда увеличивается до 1930 литров. В перечень доступного оборудования входят цифровая приборная панель и мультимедийная система с экранами диагональю 10,3 и 15,6 дюйма, панорамное остекление крыши с люком, двухзонная климатическая система, аудиокомплекс с восемью динамиками, камеры кругового обзора и телематический комплекс. Также предусмотрены электрические регулировки передних сидений, 18-дюймовые колесные диски и полный пакет зимних опций, включая подогрев всех посадочных мест. Стоимость новой комплектации производителем пока не объявлена, текущая семиместная модификация реализуется по цене от 3,63 млн до 3,89 млн рублей.

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